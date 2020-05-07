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القطيف.. ضبط مستودعًا يطحن منتجات غذائية ويعيد تعبئتها دون اشتراطات صحية

حجز 18 طنًّا منها وأحالت المنشأة للجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها

ضبطت الغذاء والدواء في القطيف مستودعًا يقوم بطحن منتجات غذائية وإعادة تعبئتها دون اتباع أدنى الاشتراطات الصحية والفنية.

وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: تم حجز 18 طنًّا من المنتجات وإحالة المنشأة للجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقّها.

القطيف هيئة الغذاء والدواء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القطيف.. ضبط مستودعًا يطحن منتجات غذائية ويعيد تعبئتها دون اشتراطات صحية
سبق

ضبطت الغذاء والدواء في القطيف مستودعًا يقوم بطحن منتجات غذائية وإعادة تعبئتها دون اتباع أدنى الاشتراطات الصحية والفنية.

وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: تم حجز 18 طنًّا من المنتجات وإحالة المنشأة للجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقّها.

07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
07:37 PM
اخر تعديل
07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
08:23 PM

القطيف.. ضبط مستودعًا يطحن منتجات غذائية ويعيد تعبئتها دون اشتراطات صحية

حجز 18 طنًّا منها وأحالت المنشأة للجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,683

ضبطت الغذاء والدواء في القطيف مستودعًا يقوم بطحن منتجات غذائية وإعادة تعبئتها دون اتباع أدنى الاشتراطات الصحية والفنية.

وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: تم حجز 18 طنًّا من المنتجات وإحالة المنشأة للجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقّها.

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