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المغرب تعلن ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا إلى 6512 إصابة

الصحة المغربية: لم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة لليوم الثالث على التوالي

أعلنت المغرب ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا إلى 6512 بعد تسجيل 94 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما لم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة لليوم الثالث على التوالي، ليستقر العدد في 188 ضحية.
وأوضحت وزارة الصحة المغربية، أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض وصلت إلى 3131 بعد تعافي 140 شخصاً آخرين، مشيرة إلى أن الدار البيضاء لازالت تتصدر قائمة المصابين، تليها مراكش وفاس.

المغرب فيروس كورونا الجديد

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المغرب تعلن ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا إلى 6512 إصابة
سبق

أعلنت المغرب ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا إلى 6512 بعد تسجيل 94 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما لم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة لليوم الثالث على التوالي، ليستقر العدد في 188 ضحية.
وأوضحت وزارة الصحة المغربية، أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض وصلت إلى 3131 بعد تعافي 140 شخصاً آخرين، مشيرة إلى أن الدار البيضاء لازالت تتصدر قائمة المصابين، تليها مراكش وفاس.

13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441
08:10 PM

المغرب تعلن ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا إلى 6512 إصابة

الصحة المغربية: لم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة لليوم الثالث على التوالي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت المغرب ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا إلى 6512 بعد تسجيل 94 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما لم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة لليوم الثالث على التوالي، ليستقر العدد في 188 ضحية.
وأوضحت وزارة الصحة المغربية، أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض وصلت إلى 3131 بعد تعافي 140 شخصاً آخرين، مشيرة إلى أن الدار البيضاء لازالت تتصدر قائمة المصابين، تليها مراكش وفاس.

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