النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مصر.. هزة أرضية تضرب جنوب البلاد

قالت: على بُعد 61 كم جنوب مدينة أسوان

سجلت محطات الشبكة القومية المصرية لرصد الزلازل ومحطات مركز الزلازل الإقليمي بأسوان، هزة أرضية في منطقة بحيرة ناصر على بُعد 61 كم جنوب مدينة أسوان.

وبلغت قوة الهزة 3.2 درجة بمقياس ريختر، وتصنف بهزة صغيرة، وكان مركزها على عمق 3.2 كم.

وأشار مركز الزلازل في أسوان إلى أنه لم يشعر بالهزة أحد لصغر حجمها وتأثيرها الضعيف.

وتشمل الشبكة المصرية للزلازل 70 محطة.

هزة أرضية

الرئيسية/ محطات

اعلان
مصر.. هزة أرضية تضرب جنوب البلاد
سبق

سجلت محطات الشبكة القومية المصرية لرصد الزلازل ومحطات مركز الزلازل الإقليمي بأسوان، هزة أرضية في منطقة بحيرة ناصر على بُعد 61 كم جنوب مدينة أسوان.

وبلغت قوة الهزة 3.2 درجة بمقياس ريختر، وتصنف بهزة صغيرة، وكان مركزها على عمق 3.2 كم.

وأشار مركز الزلازل في أسوان إلى أنه لم يشعر بالهزة أحد لصغر حجمها وتأثيرها الضعيف.

وتشمل الشبكة المصرية للزلازل 70 محطة.

16 أغسطس 2020 - 26 ذو الحجة 1441
08:39 AM

مصر.. هزة أرضية تضرب جنوب البلاد

قالت: على بُعد 61 كم جنوب مدينة أسوان

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
448

سجلت محطات الشبكة القومية المصرية لرصد الزلازل ومحطات مركز الزلازل الإقليمي بأسوان، هزة أرضية في منطقة بحيرة ناصر على بُعد 61 كم جنوب مدينة أسوان.

وبلغت قوة الهزة 3.2 درجة بمقياس ريختر، وتصنف بهزة صغيرة، وكان مركزها على عمق 3.2 كم.

وأشار مركز الزلازل في أسوان إلى أنه لم يشعر بالهزة أحد لصغر حجمها وتأثيرها الضعيف.

وتشمل الشبكة المصرية للزلازل 70 محطة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,944
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,322
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,292
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,689

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة