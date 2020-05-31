النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الفريق العمرو ينقل تهنئة القيادة لرجال الدفاع المدني بمناسبة عيد الفطر المبارك

خلال الاتصال المرئي بمشاركة كافة المساعدين ومدراء الدفاع المدني بالمناطق

نقل مديرعام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو تهنئة وتحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية -حفظهم الله - لكافة منسوبي الدفاع المدني بمناسبة عيد الفطر المبارك وتقديره لجهود رجال الدفاع المدني، جاء ذلك خلال الاتصال المرئي بمشاركة كافة المساعدين ومدراء الدفاع المدني بالمناطق ومتابعة سير العمل .

وأعرب الفريق العمرو عن تقديره لرجال الدفاع المدني لما يحظى به الجهاز من دعم القيادة الرشيدة لأداء مهامه الإنسانية والوطنية.

مؤكدًا أن المديرية العامة للدفاع المدني وفي ظل جائحة كورونا تتمتع بأعلى درجات الجاهزية مع تطبيق كامل الاحترازات بدعم القيادة الرشيدة ومتابعة وزير الداخلية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الفريق العمرو ينقل تهنئة القيادة لرجال الدفاع المدني بمناسبة عيد الفطر المبارك
سبق

نقل مديرعام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو تهنئة وتحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية -حفظهم الله - لكافة منسوبي الدفاع المدني بمناسبة عيد الفطر المبارك وتقديره لجهود رجال الدفاع المدني، جاء ذلك خلال الاتصال المرئي بمشاركة كافة المساعدين ومدراء الدفاع المدني بالمناطق ومتابعة سير العمل .

وأعرب الفريق العمرو عن تقديره لرجال الدفاع المدني لما يحظى به الجهاز من دعم القيادة الرشيدة لأداء مهامه الإنسانية والوطنية.

مؤكدًا أن المديرية العامة للدفاع المدني وفي ظل جائحة كورونا تتمتع بأعلى درجات الجاهزية مع تطبيق كامل الاحترازات بدعم القيادة الرشيدة ومتابعة وزير الداخلية.

31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441
05:43 PM

الفريق العمرو ينقل تهنئة القيادة لرجال الدفاع المدني بمناسبة عيد الفطر المبارك

خلال الاتصال المرئي بمشاركة كافة المساعدين ومدراء الدفاع المدني بالمناطق

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,013

نقل مديرعام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو تهنئة وتحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية -حفظهم الله - لكافة منسوبي الدفاع المدني بمناسبة عيد الفطر المبارك وتقديره لجهود رجال الدفاع المدني، جاء ذلك خلال الاتصال المرئي بمشاركة كافة المساعدين ومدراء الدفاع المدني بالمناطق ومتابعة سير العمل .

وأعرب الفريق العمرو عن تقديره لرجال الدفاع المدني لما يحظى به الجهاز من دعم القيادة الرشيدة لأداء مهامه الإنسانية والوطنية.

مؤكدًا أن المديرية العامة للدفاع المدني وفي ظل جائحة كورونا تتمتع بأعلى درجات الجاهزية مع تطبيق كامل الاحترازات بدعم القيادة الرشيدة ومتابعة وزير الداخلية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,673
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,006
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,985
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,751

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

أنت كفو

أنت كفو

مها عبدالله الحقباني
كورونا.. وبحيرة اللبن!!

كورونا.. وبحيرة اللبن!!

وحيد بغدادي
عيـــــــد.. أين سعيد؟

عيـــــــد.. أين سعيد؟

خالد الحقباني
هيئة النهي عن كورونا

هيئة النهي عن كورونا

أحمد عجب
الشوق للحياة الطبيعية!؟

الشوق للحياة الطبيعية!؟

سارة الجهني
ثلاثة لاءات

ثلاثة لاءات

صالح المسلّم
سفراء.. الوداع الأخير

سفراء.. الوداع الأخير

عبدالسلام المشيطي
رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

عبدالغني الشيخ
العيد عن بُعد..!!

العيد عن بُعد..!!

محمد الصيـعري
التطوع الصحي.. خطوة للأمام

التطوع الصحي.. خطوة للأمام

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة