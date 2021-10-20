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رسام مغامرات "غراندايزر" يحكي قصة حب السعوديين لأعماله

قال: لطالما ابتكرت قصصاً تدور حول المغامرات والأحلام

أكد رسام الأنمي الياباني الشهير "غو ناغاي"، أنه يقدّر محبة الجمهور السعودي لأعماله، وأنه يتطلع لزيارة المملكة قريباً.

ويعدّ "ناغاي" مبدعاً في عالم رسم أفلام الكرتون على طريقة الإنمي اليابانية، وهو معروف في العالم العربي؛ نظير عمله مسلسل مغامرات الفضاء "غراندايزر" الشهير، الذي أنتج عام 1975، ومن ثم دبلج باللغة العربية، وعرض في الثمانينيات، محققاً شعبية كبيرة لا تزال مستمرة.

وبمناسبة تدشين النسخة اليابانية من صحيفة "عرب نيوز" قال "ناغاي": أقدر وبشدة أن السعوديين أحبوا غراندايزر الذي ابتكرته، لطالما ابتكرت قصصاً تدور حول المغامرات والأحلام، وسعيد بأن هذه الأمور لاقت ترحيباً بينكم.

وأضاف: أنا متأكد من أنني سأفاجأ بكثير من الأمور حين أزور السعودية، وأتوقع أن أكتشف أشياء جديدة، لدي توقعات عظيمة بخصوص هذه التجربة الجديدة.

وأردف: أتوقع أن تثير جوانب مختلفة اهتمامي، مثل الطبيعة والناس، لكل الدول تاريخ طويل وثقافة غنية، لذلك أتطلع لأن أستمتع بثقافة وتاريخ المملكة.

تأتي تصريحات "ناغاي" ضمن مقابلة خاصة أجرتها معه صحيفة "عرب نيوز" في طوكيو على هامش معرض تكريمي يستعرض مسيرته في عالم الأنمي منذ 50 عاماً.

وتطرقت المقابلة لسيرة حياة الفنان، وأعماله المختلفة، مثل "مازنغر وديفيل مان".

رسام الأنمي الياباني غو ناغاي غراندايزر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رسام مغامرات "غراندايزر" يحكي قصة حب السعوديين لأعماله
سبق

أكد رسام الأنمي الياباني الشهير "غو ناغاي"، أنه يقدّر محبة الجمهور السعودي لأعماله، وأنه يتطلع لزيارة المملكة قريباً.

ويعدّ "ناغاي" مبدعاً في عالم رسم أفلام الكرتون على طريقة الإنمي اليابانية، وهو معروف في العالم العربي؛ نظير عمله مسلسل مغامرات الفضاء "غراندايزر" الشهير، الذي أنتج عام 1975، ومن ثم دبلج باللغة العربية، وعرض في الثمانينيات، محققاً شعبية كبيرة لا تزال مستمرة.

وبمناسبة تدشين النسخة اليابانية من صحيفة "عرب نيوز" قال "ناغاي": أقدر وبشدة أن السعوديين أحبوا غراندايزر الذي ابتكرته، لطالما ابتكرت قصصاً تدور حول المغامرات والأحلام، وسعيد بأن هذه الأمور لاقت ترحيباً بينكم.

وأضاف: أنا متأكد من أنني سأفاجأ بكثير من الأمور حين أزور السعودية، وأتوقع أن أكتشف أشياء جديدة، لدي توقعات عظيمة بخصوص هذه التجربة الجديدة.

وأردف: أتوقع أن تثير جوانب مختلفة اهتمامي، مثل الطبيعة والناس، لكل الدول تاريخ طويل وثقافة غنية، لذلك أتطلع لأن أستمتع بثقافة وتاريخ المملكة.

تأتي تصريحات "ناغاي" ضمن مقابلة خاصة أجرتها معه صحيفة "عرب نيوز" في طوكيو على هامش معرض تكريمي يستعرض مسيرته في عالم الأنمي منذ 50 عاماً.

وتطرقت المقابلة لسيرة حياة الفنان، وأعماله المختلفة، مثل "مازنغر وديفيل مان".

19 أكتوبر 2019 - 20 صفر 1441
06:23 PM

رسام مغامرات "غراندايزر" يحكي قصة حب السعوديين لأعماله

قال: لطالما ابتكرت قصصاً تدور حول المغامرات والأحلام

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محمد البقمي - الرياض
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أكد رسام الأنمي الياباني الشهير "غو ناغاي"، أنه يقدّر محبة الجمهور السعودي لأعماله، وأنه يتطلع لزيارة المملكة قريباً.

ويعدّ "ناغاي" مبدعاً في عالم رسم أفلام الكرتون على طريقة الإنمي اليابانية، وهو معروف في العالم العربي؛ نظير عمله مسلسل مغامرات الفضاء "غراندايزر" الشهير، الذي أنتج عام 1975، ومن ثم دبلج باللغة العربية، وعرض في الثمانينيات، محققاً شعبية كبيرة لا تزال مستمرة.

وبمناسبة تدشين النسخة اليابانية من صحيفة "عرب نيوز" قال "ناغاي": أقدر وبشدة أن السعوديين أحبوا غراندايزر الذي ابتكرته، لطالما ابتكرت قصصاً تدور حول المغامرات والأحلام، وسعيد بأن هذه الأمور لاقت ترحيباً بينكم.

وأضاف: أنا متأكد من أنني سأفاجأ بكثير من الأمور حين أزور السعودية، وأتوقع أن أكتشف أشياء جديدة، لدي توقعات عظيمة بخصوص هذه التجربة الجديدة.

وأردف: أتوقع أن تثير جوانب مختلفة اهتمامي، مثل الطبيعة والناس، لكل الدول تاريخ طويل وثقافة غنية، لذلك أتطلع لأن أستمتع بثقافة وتاريخ المملكة.

تأتي تصريحات "ناغاي" ضمن مقابلة خاصة أجرتها معه صحيفة "عرب نيوز" في طوكيو على هامش معرض تكريمي يستعرض مسيرته في عالم الأنمي منذ 50 عاماً.

وتطرقت المقابلة لسيرة حياة الفنان، وأعماله المختلفة، مثل "مازنغر وديفيل مان".

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