جامعات الخليج العربي تناقش بالمجمعة الموارد البشرية و"انتقال الطلاب وأعضاء هيئة التدريس"

الجامعة أكملت استعداداتها لتنظيم هذا الكرنفال الأكاديمي والإداري الضخم

نجحت جامعة المجمعة بما حققته من قفزات على المستوى الإداري والأكاديمي في كسب ثقة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي باستضافتها الاجتماع الثالث والعشرين للجنة رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم الخليجية، الذي قُرر له أن يُعقد خلال المدة من 15 – 16 / 2 / 1441هـ الموافق 16 –17 / 10 / 2019م.

وأكملت الجامعة استعداداتها لتنظيم هذا الكرنفال الأكاديمي والإداري الضخم، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين دول المجلس في مجالات التعليم عامة، والتعليم العالي بصفة خاصة، ودعم مسيرة التعاون المشترك بين الجامعات ومؤسسات التعليم في بناء مجتمع خليجي متطور تعزيزًا لدور الجامعات عبر تطوير وابتكار آليات جديدة للتعاون في المجالات كافة المتعلقة بالتعليم العالي؛ وهو ما يعود بالنفع والفائدة على الطالب والتعليم الجامعي.

وسيناقش في الاجتماع الأنظمة واللوائح المعمول بها في جامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول الخليج المتعلقة بانتقال الطلاب، وتبادل أعضاء هيئة التدريس بين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول المجلس.

الجدير ذكره أنه سيقام خلال هذا الاجتماع الندوة العاشرة المصاحبة له بعنوان "الجامعات الخليجية والتنمية البشرية - رؤى وتطلعات"، وسيتم خلال هذا المحور استعراض جهود الجامعات الخليجية في تحقيق أهداف التنمية البشرية، وتخطيط البرامج الدراسية والتخصصات لتتماشى مع متطلبات سوق العمل، وتطوير أنظمة منح البحث العلمي لدعم برامج تركز على مهن المستقبل، ومحور استشراف مستقبل الجامعات في مجال التنمية البشرية.

وكان وكيل الجامعة، الدكتور مسلم بن محمد الدوسري، قد عقد اجتماعًا مع اللجان العاملة لهذا اللقاء. وتم خلال الاجتماع مناقشة الاستعداد لاستضافة الجامعة للاجتماع الثالث والعشرين للجنة رؤساء ومديري الجامعات الخليجية، وآلية العمل، وكيفية توزيع المهام. كما تمت مناقشة الفعاليات المقترحة على هامش هذا الاجتماع، وكذلك مناقشة ما يتعلق بمقر عقد الاجتماع.

وجرى أيضًا خلال الاجتماع استعراض قائمة المشاركين في الاجتماع، وما يترتب عليه من ترتيبات لاستقبال الضيوف، وتجهيز القاعات، واعتماد برنامج الندوة المصاحبة للاجتماع، واختيار رؤساء الجلسات، واستعراض خطة اللجنة الإعلامية للفعاليات.