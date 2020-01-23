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الاتحاد يخطف "سواط" التعاون.. بعقد يمتد لـ3 مواسم

بعد منافسة "شرسة" مع النصر والأهلي

تعاقَدَ نادي الاتحاد "رسميًّا" مع اللاعب عبدالمجيد السواط، لاعب الوسط القادم من التعاون، لمدة 3 سنوات؛ وذلك لدعم صفوف الفريق الكروي الأول.

وكان الاتحاد قد أعلن نبأ التعاقد في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، كما أشار البيان الاتحادي إلى أن علاقة اللاعب بالتعاون ستنتهي مع نهاية الموسم الحالي؛ على أن يلتحق بالفريق مطلع الموسم المقبل.

الجدير بالذكر أن الاتحاد ظَفِر بصفقة "السواط" بعد منافسة قوية بينه وبين أندية النصر والأهلي؛ إلا أن خيار اللاعب وقع على العميد.

نادي الاتحاد اللاعب عبدالمجيد السواط

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الاتحاد يخطف "سواط" التعاون.. بعقد يمتد لـ3 مواسم
سبق

تعاقَدَ نادي الاتحاد "رسميًّا" مع اللاعب عبدالمجيد السواط، لاعب الوسط القادم من التعاون، لمدة 3 سنوات؛ وذلك لدعم صفوف الفريق الكروي الأول.

وكان الاتحاد قد أعلن نبأ التعاقد في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، كما أشار البيان الاتحادي إلى أن علاقة اللاعب بالتعاون ستنتهي مع نهاية الموسم الحالي؛ على أن يلتحق بالفريق مطلع الموسم المقبل.

الجدير بالذكر أن الاتحاد ظَفِر بصفقة "السواط" بعد منافسة قوية بينه وبين أندية النصر والأهلي؛ إلا أن خيار اللاعب وقع على العميد.

23 يناير 2020 - 28 جمادى الأول 1441
11:48 AM

الاتحاد يخطف "سواط" التعاون.. بعقد يمتد لـ3 مواسم

بعد منافسة "شرسة" مع النصر والأهلي

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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تعاقَدَ نادي الاتحاد "رسميًّا" مع اللاعب عبدالمجيد السواط، لاعب الوسط القادم من التعاون، لمدة 3 سنوات؛ وذلك لدعم صفوف الفريق الكروي الأول.

وكان الاتحاد قد أعلن نبأ التعاقد في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، كما أشار البيان الاتحادي إلى أن علاقة اللاعب بالتعاون ستنتهي مع نهاية الموسم الحالي؛ على أن يلتحق بالفريق مطلع الموسم المقبل.

الجدير بالذكر أن الاتحاد ظَفِر بصفقة "السواط" بعد منافسة قوية بينه وبين أندية النصر والأهلي؛ إلا أن خيار اللاعب وقع على العميد.

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