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الإمارات تسجل 683 إصابة جديدة بـ "كورونا" وحالتي وفاة

ارتفع إجمالي المصابين بالفيروس إلى 51,540 بينهم 40,297 متعافيًا

سجّلت الإمارات ، اليوم الأحد، 683 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل عدد المصابين إلى 51,540 حالة.

وتفصيلاً، أوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنها سجّلت حالتي وفاة لمصابين ليرتفع عدد الوفيات إلى 323 حالة، مشيرة إلى شفاء 440 حالة، ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 40,297 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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الإمارات تسجل 683 إصابة جديدة بـ "كورونا" وحالتي وفاة
سبق

سجّلت الإمارات ، اليوم الأحد، 683 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل عدد المصابين إلى 51,540 حالة.

وتفصيلاً، أوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنها سجّلت حالتي وفاة لمصابين ليرتفع عدد الوفيات إلى 323 حالة، مشيرة إلى شفاء 440 حالة، ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 40,297 حالة.

05 يوليو 2020 - 14 ذو القعدة 1441
11:22 PM
اخر تعديل
05 يوليو 2020 - 14 ذو القعدة 1441
11:48 PM

الإمارات تسجل 683 إصابة جديدة بـ "كورونا" وحالتي وفاة

ارتفع إجمالي المصابين بالفيروس إلى 51,540 بينهم 40,297 متعافيًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت الإمارات ، اليوم الأحد، 683 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل عدد المصابين إلى 51,540 حالة.

وتفصيلاً، أوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنها سجّلت حالتي وفاة لمصابين ليرتفع عدد الوفيات إلى 323 حالة، مشيرة إلى شفاء 440 حالة، ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 40,297 حالة.

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