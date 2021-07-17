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"أشياب مكة" خالية من العملاء.. جولة لـ"سبق" تكشف الأسباب

خطوة تكشف عدم انقطاع ضخ المياه للأحياء خصوصًا في مثل هذه الأوقات

وثقت "سبق" خلو محطة تعبئة كدي بمكة المكرمة "الأشياب" من العملاء؛ في خطوة تكشف عن عدم انقطاع ضخ المياه للأحياء خصوصًا في مثل هذه الأوقات التي كانت تشهد في السابق طلبات كثيرة للصهاريج والتي تتزامن مع موسم الحج.

"سبق" تجولت داخل محطة تعبئة كدي الواقعة بالعزيزية المعروفة بـ"أشياب مكة" حيث أسهمت عمليات استمرارية ضخّ المياه لمنازل عملاء شركة المياه الوطنية بمكة المكرمة خلال موسم الحج في خفض أعداد طالبي المياه من خلال الصهاريج، الأمر الذي جعل محطات التعبئة في العاصمة المقدسة تبدو خالية من العملاء تمامًا.

وتعمل شركة المياه الوطنية في مكة المكرمة على إدارة منظومة إمدادات المياه وتشغيل المرافق لخدمة ضيوف الرحمن، بالإضافة إلى المحافظة على استمرارية ضخّ الكميات الموزعة والمخصصة لمدينة مكة المكرمة من خلال الشبكة لتلبية الطلب المتزايد على المياه خلال موسم الحج.

وبحسب مسؤولي الشركة فإن معدل ساعات الضخ المستمر تصل إلى 21 ساعة في اليوم، خلال موسم الذروة، ويغطي كل المناطق الحيوية كالحرم المكي الشريف والمنطقة المركزية.

كما تعمل الشركة على تكثيف ومضاعفة الجهود لخدمة عملائها وإيصال المياه لمنازلهم، والمساهمة في تقليص حركة الصهاريج داخل مدينة مكة، وما ينتج عنها من ازدحام مروري والمساهمة في تحسين المنظر الحضري للمدينة والمحافظة على البنى التحتية من طرق وخدمات وغيرها.

وتقدّم الشركة خدماتها للعملاء في مكة المكرمة عبر فرعها الإلكتروني: (ebranch.nwc.com.sa) أو من خلال تطبيقها المتاح على الهواتف الذكية، الذي يقدم أكثر من 30 خدمة، منها طلبات الصهاريج وطلب التوصيلات، وقفل العداد وفتحه، إلى جانب أن التطبيق يوفر خيارات عدة للمدفوعات، وغيرها من الخدمات التقنية الأخرى.

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"أشياب مكة" خالية من العملاء.. جولة لـ"سبق" تكشف الأسباب
سبق

وثقت "سبق" خلو محطة تعبئة كدي بمكة المكرمة "الأشياب" من العملاء؛ في خطوة تكشف عن عدم انقطاع ضخ المياه للأحياء خصوصًا في مثل هذه الأوقات التي كانت تشهد في السابق طلبات كثيرة للصهاريج والتي تتزامن مع موسم الحج.

"سبق" تجولت داخل محطة تعبئة كدي الواقعة بالعزيزية المعروفة بـ"أشياب مكة" حيث أسهمت عمليات استمرارية ضخّ المياه لمنازل عملاء شركة المياه الوطنية بمكة المكرمة خلال موسم الحج في خفض أعداد طالبي المياه من خلال الصهاريج، الأمر الذي جعل محطات التعبئة في العاصمة المقدسة تبدو خالية من العملاء تمامًا.

وتعمل شركة المياه الوطنية في مكة المكرمة على إدارة منظومة إمدادات المياه وتشغيل المرافق لخدمة ضيوف الرحمن، بالإضافة إلى المحافظة على استمرارية ضخّ الكميات الموزعة والمخصصة لمدينة مكة المكرمة من خلال الشبكة لتلبية الطلب المتزايد على المياه خلال موسم الحج.

وبحسب مسؤولي الشركة فإن معدل ساعات الضخ المستمر تصل إلى 21 ساعة في اليوم، خلال موسم الذروة، ويغطي كل المناطق الحيوية كالحرم المكي الشريف والمنطقة المركزية.

كما تعمل الشركة على تكثيف ومضاعفة الجهود لخدمة عملائها وإيصال المياه لمنازلهم، والمساهمة في تقليص حركة الصهاريج داخل مدينة مكة، وما ينتج عنها من ازدحام مروري والمساهمة في تحسين المنظر الحضري للمدينة والمحافظة على البنى التحتية من طرق وخدمات وغيرها.

وتقدّم الشركة خدماتها للعملاء في مكة المكرمة عبر فرعها الإلكتروني: (ebranch.nwc.com.sa) أو من خلال تطبيقها المتاح على الهواتف الذكية، الذي يقدم أكثر من 30 خدمة، منها طلبات الصهاريج وطلب التوصيلات، وقفل العداد وفتحه، إلى جانب أن التطبيق يوفر خيارات عدة للمدفوعات، وغيرها من الخدمات التقنية الأخرى.

17 يوليو 2021 - 7 ذو الحجة 1442
10:23 PM

"أشياب مكة" خالية من العملاء.. جولة لـ"سبق" تكشف الأسباب

خطوة تكشف عدم انقطاع ضخ المياه للأحياء خصوصًا في مثل هذه الأوقات

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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8,309

وثقت "سبق" خلو محطة تعبئة كدي بمكة المكرمة "الأشياب" من العملاء؛ في خطوة تكشف عن عدم انقطاع ضخ المياه للأحياء خصوصًا في مثل هذه الأوقات التي كانت تشهد في السابق طلبات كثيرة للصهاريج والتي تتزامن مع موسم الحج.

"سبق" تجولت داخل محطة تعبئة كدي الواقعة بالعزيزية المعروفة بـ"أشياب مكة" حيث أسهمت عمليات استمرارية ضخّ المياه لمنازل عملاء شركة المياه الوطنية بمكة المكرمة خلال موسم الحج في خفض أعداد طالبي المياه من خلال الصهاريج، الأمر الذي جعل محطات التعبئة في العاصمة المقدسة تبدو خالية من العملاء تمامًا.

وتعمل شركة المياه الوطنية في مكة المكرمة على إدارة منظومة إمدادات المياه وتشغيل المرافق لخدمة ضيوف الرحمن، بالإضافة إلى المحافظة على استمرارية ضخّ الكميات الموزعة والمخصصة لمدينة مكة المكرمة من خلال الشبكة لتلبية الطلب المتزايد على المياه خلال موسم الحج.

وبحسب مسؤولي الشركة فإن معدل ساعات الضخ المستمر تصل إلى 21 ساعة في اليوم، خلال موسم الذروة، ويغطي كل المناطق الحيوية كالحرم المكي الشريف والمنطقة المركزية.

كما تعمل الشركة على تكثيف ومضاعفة الجهود لخدمة عملائها وإيصال المياه لمنازلهم، والمساهمة في تقليص حركة الصهاريج داخل مدينة مكة، وما ينتج عنها من ازدحام مروري والمساهمة في تحسين المنظر الحضري للمدينة والمحافظة على البنى التحتية من طرق وخدمات وغيرها.

وتقدّم الشركة خدماتها للعملاء في مكة المكرمة عبر فرعها الإلكتروني: (ebranch.nwc.com.sa) أو من خلال تطبيقها المتاح على الهواتف الذكية، الذي يقدم أكثر من 30 خدمة، منها طلبات الصهاريج وطلب التوصيلات، وقفل العداد وفتحه، إلى جانب أن التطبيق يوفر خيارات عدة للمدفوعات، وغيرها من الخدمات التقنية الأخرى.

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