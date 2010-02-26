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استقالة الحكومة الأردنية تمهيداً لتعديل وزاري

"الجدّد" يؤدون اليمين أمام الملك عبدالله الثاني اليوم

قدَّم أعضاء الحكومة الأردنية، اليوم الأحد، استقالاتهم أمام رئيس مجلس الوزراء هاني الملقي؛ تمهيداً لإجراء تعديل وزاري.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، بأن مجلس الوزراء الأردني "عقد جلسة خاصة، صباح اليوم الأحد، قدّم خلالها الوزراء استقالاتهم أمام رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي؛ تمهيداً لإجراء التعديل الوزاري".

​وبحسب الوكالة، فإنه "من المنتظر أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم".

الرئيسية/ أخبار العالم

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استقالة الحكومة الأردنية تمهيداً لتعديل وزاري
سبق

قدَّم أعضاء الحكومة الأردنية، اليوم الأحد، استقالاتهم أمام رئيس مجلس الوزراء هاني الملقي؛ تمهيداً لإجراء تعديل وزاري.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، بأن مجلس الوزراء الأردني "عقد جلسة خاصة، صباح اليوم الأحد، قدّم خلالها الوزراء استقالاتهم أمام رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي؛ تمهيداً لإجراء التعديل الوزاري".

​وبحسب الوكالة، فإنه "من المنتظر أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم".

25 فبراير 2018 - 9 جمادى الآخر 1439
01:55 PM

استقالة الحكومة الأردنية تمهيداً لتعديل وزاري

"الجدّد" يؤدون اليمين أمام الملك عبدالله الثاني اليوم

رئيس مجلس الوزراء هاني الملقي
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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قدَّم أعضاء الحكومة الأردنية، اليوم الأحد، استقالاتهم أمام رئيس مجلس الوزراء هاني الملقي؛ تمهيداً لإجراء تعديل وزاري.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، بأن مجلس الوزراء الأردني "عقد جلسة خاصة، صباح اليوم الأحد، قدّم خلالها الوزراء استقالاتهم أمام رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي؛ تمهيداً لإجراء التعديل الوزاري".

​وبحسب الوكالة، فإنه "من المنتظر أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم".

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