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"هدف" و"غرفة الرياض" يتفقان على تحفيز المنشآت الصغيرة عبر "فرصة"

تهدف إلى مواكبة المستجدات في السوق وتقديم المعلومات والبيانات المطلوبة

أبرَمَ صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، مذكرة تعاون مع غرفة الرياض؛ لتحفيز وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز إسهاماتها في نمو الاقتصاد الوطني، وإيجاد بيئة عمل محفزة وقدرات بشرية مؤهلة وأنظمة إدارية وتقنية متطورة؛ من خلال التسجيل وطرح الفرص في منصة "فرصة" (إحدى خدمات برنامج تسعة أعشار).

وقّع مذكرة التعاون المدير التنفيذي للأعمال في الصندوق فراس بن عبدالعزيز أبا الخيل، ومساعد الأمين العام للخدمات المساندة في الغرفة عبدالعزيز بن إبراهيم الغنام.

ونصّت بنود المذكرة، على المشاركة في تقييم الموردين من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة المتميزين؛ نظير إكمالهم للفرص المطروحة من "غرفة الرياض"، والتنسيق لإقامة بعض اللقاءات الخاصة بمنصة "فرصة" في مقر الغرفة، والتطوير المستمر لمنصة "فرصة" لمواكبة المستجدات في السوق، وتقديم المعلومات والبيانات المطلوبة، كما تضمنت البنود طرح الغرفة منافساتها على منصة "فرصة"، والسعي لحث جميع الشركات والمؤسسات التي تتعامل معها بالتسجيل في المنصة.

واتفق طرفا المذكرة، على تشكيل فريق عمل مشترك لتفعيل مجالات التعاون؛ على أن يتولى فريق العمل تزويدَ ممثلي الطرفين بتقارير دورية موحدة، توضح تقدم وسير العمل في المجالات المنصوص عليها في المذكرة.

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"هدف" و"غرفة الرياض" يتفقان على تحفيز المنشآت الصغيرة عبر "فرصة"
سبق

أبرَمَ صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، مذكرة تعاون مع غرفة الرياض؛ لتحفيز وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز إسهاماتها في نمو الاقتصاد الوطني، وإيجاد بيئة عمل محفزة وقدرات بشرية مؤهلة وأنظمة إدارية وتقنية متطورة؛ من خلال التسجيل وطرح الفرص في منصة "فرصة" (إحدى خدمات برنامج تسعة أعشار).

وقّع مذكرة التعاون المدير التنفيذي للأعمال في الصندوق فراس بن عبدالعزيز أبا الخيل، ومساعد الأمين العام للخدمات المساندة في الغرفة عبدالعزيز بن إبراهيم الغنام.

ونصّت بنود المذكرة، على المشاركة في تقييم الموردين من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة المتميزين؛ نظير إكمالهم للفرص المطروحة من "غرفة الرياض"، والتنسيق لإقامة بعض اللقاءات الخاصة بمنصة "فرصة" في مقر الغرفة، والتطوير المستمر لمنصة "فرصة" لمواكبة المستجدات في السوق، وتقديم المعلومات والبيانات المطلوبة، كما تضمنت البنود طرح الغرفة منافساتها على منصة "فرصة"، والسعي لحث جميع الشركات والمؤسسات التي تتعامل معها بالتسجيل في المنصة.

واتفق طرفا المذكرة، على تشكيل فريق عمل مشترك لتفعيل مجالات التعاون؛ على أن يتولى فريق العمل تزويدَ ممثلي الطرفين بتقارير دورية موحدة، توضح تقدم وسير العمل في المجالات المنصوص عليها في المذكرة.

28 نوفمبر 2021 - 23 ربيع الآخر 1443
11:43 AM

"هدف" و"غرفة الرياض" يتفقان على تحفيز المنشآت الصغيرة عبر "فرصة"

تهدف إلى مواكبة المستجدات في السوق وتقديم المعلومات والبيانات المطلوبة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أبرَمَ صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، مذكرة تعاون مع غرفة الرياض؛ لتحفيز وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز إسهاماتها في نمو الاقتصاد الوطني، وإيجاد بيئة عمل محفزة وقدرات بشرية مؤهلة وأنظمة إدارية وتقنية متطورة؛ من خلال التسجيل وطرح الفرص في منصة "فرصة" (إحدى خدمات برنامج تسعة أعشار).

وقّع مذكرة التعاون المدير التنفيذي للأعمال في الصندوق فراس بن عبدالعزيز أبا الخيل، ومساعد الأمين العام للخدمات المساندة في الغرفة عبدالعزيز بن إبراهيم الغنام.

ونصّت بنود المذكرة، على المشاركة في تقييم الموردين من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة المتميزين؛ نظير إكمالهم للفرص المطروحة من "غرفة الرياض"، والتنسيق لإقامة بعض اللقاءات الخاصة بمنصة "فرصة" في مقر الغرفة، والتطوير المستمر لمنصة "فرصة" لمواكبة المستجدات في السوق، وتقديم المعلومات والبيانات المطلوبة، كما تضمنت البنود طرح الغرفة منافساتها على منصة "فرصة"، والسعي لحث جميع الشركات والمؤسسات التي تتعامل معها بالتسجيل في المنصة.

واتفق طرفا المذكرة، على تشكيل فريق عمل مشترك لتفعيل مجالات التعاون؛ على أن يتولى فريق العمل تزويدَ ممثلي الطرفين بتقارير دورية موحدة، توضح تقدم وسير العمل في المجالات المنصوص عليها في المذكرة.

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