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النصر يعزز دفاعاته بالظهير الأيسر محمد قاسم لثلاث سنوات

أعلن نادي النصر إتمام إجراءات التوقيع مع الظهير الأيسر محمد قاسم لمدة ثلاثة مواسم ابتداءً من فترة الانتقالات الحالية كلاعب حر عقب انتهاء عقده مع نادي الفيصلي.

ونشر النادي تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قال فيها: "وقعت إدارة نادي النصر رسميًا مع اللاعب محمد قاسم، وذلك في صفقة انتقالٍ حرّ، وبعقد يمتد لمدة 3 سنوات .

وأصبح قاسم ثاني صفقة محلية يبرمها النصر في عهد إدارة مسلي آل معمر بعد محمد آل فتيل، كما وقعت الأخيرة مع البرازيلي أندرسون تاليسكا والكاميروني فنسنت أبوبكر، بالإضافة إلى الأرجنتيني فونيس موري.

النصر

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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النصر يعزز دفاعاته بالظهير الأيسر محمد قاسم لثلاث سنوات
سبق

أعلن نادي النصر إتمام إجراءات التوقيع مع الظهير الأيسر محمد قاسم لمدة ثلاثة مواسم ابتداءً من فترة الانتقالات الحالية كلاعب حر عقب انتهاء عقده مع نادي الفيصلي.

ونشر النادي تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قال فيها: "وقعت إدارة نادي النصر رسميًا مع اللاعب محمد قاسم، وذلك في صفقة انتقالٍ حرّ، وبعقد يمتد لمدة 3 سنوات .

وأصبح قاسم ثاني صفقة محلية يبرمها النصر في عهد إدارة مسلي آل معمر بعد محمد آل فتيل، كما وقعت الأخيرة مع البرازيلي أندرسون تاليسكا والكاميروني فنسنت أبوبكر، بالإضافة إلى الأرجنتيني فونيس موري.

07 أغسطس 2021 - 28 ذو الحجة 1442
09:48 PM

النصر يعزز دفاعاته بالظهير الأيسر محمد قاسم لثلاث سنوات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن نادي النصر إتمام إجراءات التوقيع مع الظهير الأيسر محمد قاسم لمدة ثلاثة مواسم ابتداءً من فترة الانتقالات الحالية كلاعب حر عقب انتهاء عقده مع نادي الفيصلي.

ونشر النادي تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قال فيها: "وقعت إدارة نادي النصر رسميًا مع اللاعب محمد قاسم، وذلك في صفقة انتقالٍ حرّ، وبعقد يمتد لمدة 3 سنوات .

وأصبح قاسم ثاني صفقة محلية يبرمها النصر في عهد إدارة مسلي آل معمر بعد محمد آل فتيل، كما وقعت الأخيرة مع البرازيلي أندرسون تاليسكا والكاميروني فنسنت أبوبكر، بالإضافة إلى الأرجنتيني فونيس موري.

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