ما المقصود بـ " مَتَاعٌ " في قوله تعالى: ﴿ لَّيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ ۚ﴾ ..؟ صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-05-22

22 مايو 2019 - 17 رمضان 1440 05:36 PM

اخر تعديل 22 مايو 2019 - 17 رمضان 1440 08:20 PM

ما المقصود بـ " مَتَاعٌ " في قوله تعالى: ﴿ لَّيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ ۚ﴾ ..؟