ما المقصود بـ " مَتَاعٌ " في قوله تعالى: ﴿ لَّيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ ۚ﴾ ..؟#كلمات_قرآنية_تُفهم_خطأً رمضان 40هـ
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ما المقصود بـ " مَتَاعٌ " في قوله تعالى: ﴿ لَّيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ ۚ﴾ ..؟صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-05-22
22 مايو 2019 - 17 رمضان 1440
05:36 PM
اخر تعديل
22 مايو 2019 - 17 رمضان 1440
08:20 PM
ما المقصود بـ " مَتَاعٌ " في قوله تعالى: ﴿ لَّيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ ۚ﴾ ..؟
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