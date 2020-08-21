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"المواصفات" تحذّر من لعبة صينية .. "فشلت في اختبار الفحص الظاهري"

قالت إن البيانات الإيضاحية مكتوبة باللغة الصينية بالمخالفة للتعليمات

حذّرت الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة، من لعبة أطفال صينية المنشأ غير مطابقة للمواصفات.

وأشارت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن المنتج الصيني من ألعاب الأطفال ILAHUI لم يجتز اختبار المواصفة GSO EN71؛ حيث فشل في اختبار الفحص الظاهري بعد الاختبارات التي أجريت عليه بسبب أن البيانات الإيضاحية مكتوبة باللغة الصينية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المواصفات" تحذّر من لعبة صينية .. "فشلت في اختبار الفحص الظاهري"
سبق

حذّرت الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة، من لعبة أطفال صينية المنشأ غير مطابقة للمواصفات.

وأشارت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن المنتج الصيني من ألعاب الأطفال ILAHUI لم يجتز اختبار المواصفة GSO EN71؛ حيث فشل في اختبار الفحص الظاهري بعد الاختبارات التي أجريت عليه بسبب أن البيانات الإيضاحية مكتوبة باللغة الصينية.

21 أغسطس 2019 - 20 ذو الحجة 1440
09:59 AM

"المواصفات" تحذّر من لعبة صينية .. "فشلت في اختبار الفحص الظاهري"

قالت إن البيانات الإيضاحية مكتوبة باللغة الصينية بالمخالفة للتعليمات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذّرت الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة، من لعبة أطفال صينية المنشأ غير مطابقة للمواصفات.

وأشارت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن المنتج الصيني من ألعاب الأطفال ILAHUI لم يجتز اختبار المواصفة GSO EN71؛ حيث فشل في اختبار الفحص الظاهري بعد الاختبارات التي أجريت عليه بسبب أن البيانات الإيضاحية مكتوبة باللغة الصينية.

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