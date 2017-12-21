"الزامل": الدرعية تستحق التكريم لتصبح عاصمة للثقافة العربية 2030

أكد أنه تقديرًا لدور المملكة الريادي في هذا المجال

هنأ الأمين العام المكلف لمكتبة الملك فهد الوطنية الدكتور منصور بن عبدالله الزامل، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، على اختيار المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة "ألكسو" الدرعية عاصمة للثقافة العربية عام 2030م.

وقال إنه "شرف تستحقه العاصمة التاريخية للدولة السعودية الأولى بكل جدارة بما تشهده اليوم من نهضة كبيرة وعمل جبار، لتصبح أكبر مدينة للثقافة والتراث في العالم".

وأكد "الزامل"، أن اختيار الدرعية جاء تقديراً لدور المملكة العربية السعودية الريادي في رعاية الثقافة العربية بكل فروعها وميادينها لارتباط الدرعية بمناخ تاريخي وثقافي يمتد لمئات السنين، أهلها لأن تكون عاصمة للثقافة العربية في عام 2030، ومركزاً من مراكز الإشعاع الثقافي على الدوام لما تتمتع به من مزايا وإمكانيات حضارية وتاريخية تؤهلها للاضطلاع بدور ريادي متقدم لخدمة الثقافة العربية الأصيلة.

وأشار "الزامل" في حديثه أن المتابع للجانب الثقافي والفكري في المملكة يشعر بالرضا والاعتزاز لما يراه ويلمسه من مظاهر النهضة الثقافية الشاملة التي تشهدها في سائر مجالات الثقافة وميادينها، بدعم كامل من الدولة؛ حيث أنشئت العديد من الهيئات العامة للثقافة والفنون والمكتبات والمراكز الثقافية والمتاحف وغيرها من المعالم الثقافية الأخرى.

وأضاف: "نستذكر بهذه المناسبة العظيمة ما لوزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله، من آيادٍ بيضاء ودور قيادي في مختلف المجالات الثقافية من رعاية خاصة ومتابعة دؤوبة من قبله الذي يدعو لإثراء الحياة الثقافية في المملكة بشكل عام، ويثريها بتوجيهاته السديدة، ونسأل المولى عز وجل أن يديم على هذا البلد المبارك ما ينعم فيه من خير ورخاء في ظل خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه وسموه ولي عهده الأمين".