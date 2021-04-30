ضبط مرور محافظة العلا، قائد المركبة الذي قام بممارسة التفحيط في "الطرق العامة" معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر. وأفاد حساب المرور على تويتر، اليوم، أنه ستتم إحالة المخالف إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور. يذكر أن ‏مرور منطقة نجران نجح في ضبط مخالفي (عكس السير) وتطبيق العقوبات المقررة بنظام المرور.

"مرور العلا" يضبط قائد مركبة مارس التفحيط في طريق عام ذياب الشمري سبق 2021-04-30 ضبط مرور محافظة العلا، قائد المركبة الذي قام بممارسة التفحيط في "الطرق العامة" معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.



وأفاد حساب المرور على تويتر، اليوم، أنه ستتم إحالة المخالف إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور.



يذكر أن ‏مرور منطقة نجران نجح في ضبط مخالفي (عكس السير) وتطبيق العقوبات المقررة بنظام المرور.

30 إبريل 2021 - 18 رمضان 1442 08:12 PM

"مرور العلا" يضبط قائد مركبة مارس التفحيط في طريق عام أكد إحالته للهيئة المرورية لتطبيق الإجراءات القانونية ضده





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ضبط مرور محافظة العلا، قائد المركبة الذي قام بممارسة التفحيط في "الطرق العامة" معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.



وأفاد حساب المرور على تويتر، اليوم، أنه ستتم إحالة المخالف إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور.



يذكر أن ‏مرور منطقة نجران نجح في ضبط مخالفي (عكس السير) وتطبيق العقوبات المقررة بنظام المرور.