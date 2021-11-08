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"التحالف" يكبّد الحوثيين 2.725 قتيلاً.. خلال عملياته الأخيرة

أكد أن مهامه العسكرية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني

تواصل قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن وقوات الجيش اليمني مسنودة بالقبائل، عملية فك الحصار عن العبدية والجوبة في جنوب محافظة مأرب، مع إغلاق جميع المنافذ المؤدية والقادمة إلى مركز المحافظة.

وشهدت الأيام الماضية مقتل 2.725 حوثيًا في عشرات الغارات التي نفذتها قوات التحالف؛ نصرة لأهالي اليمن الشقيق.

وأشار التحالف إلى أن العمليات العسكرية للتحالف كافة تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وكشف تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم عن تنفيذ 31 عملية استهداف لآليات وعناصر حوثية في صرواح والجوف، وتدمير 19 آلية عسكرية ومقتل 115 عنصرا إرهابيا جنوبي مأرب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التحالف" يكبّد الحوثيين 2.725 قتيلاً.. خلال عملياته الأخيرة
سبق

تواصل قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن وقوات الجيش اليمني مسنودة بالقبائل، عملية فك الحصار عن العبدية والجوبة في جنوب محافظة مأرب، مع إغلاق جميع المنافذ المؤدية والقادمة إلى مركز المحافظة.

وشهدت الأيام الماضية مقتل 2.725 حوثيًا في عشرات الغارات التي نفذتها قوات التحالف؛ نصرة لأهالي اليمن الشقيق.

وأشار التحالف إلى أن العمليات العسكرية للتحالف كافة تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وكشف تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم عن تنفيذ 31 عملية استهداف لآليات وعناصر حوثية في صرواح والجوف، وتدمير 19 آلية عسكرية ومقتل 115 عنصرا إرهابيا جنوبي مأرب

08 نوفمبر 2021 - 3 ربيع الآخر 1443
04:57 PM

"التحالف" يكبّد الحوثيين 2.725 قتيلاً.. خلال عملياته الأخيرة

أكد أن مهامه العسكرية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني

A A A
فهد كاملي - الرياض
2
3,898

تواصل قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن وقوات الجيش اليمني مسنودة بالقبائل، عملية فك الحصار عن العبدية والجوبة في جنوب محافظة مأرب، مع إغلاق جميع المنافذ المؤدية والقادمة إلى مركز المحافظة.

وشهدت الأيام الماضية مقتل 2.725 حوثيًا في عشرات الغارات التي نفذتها قوات التحالف؛ نصرة لأهالي اليمن الشقيق.

وأشار التحالف إلى أن العمليات العسكرية للتحالف كافة تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وكشف تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم عن تنفيذ 31 عملية استهداف لآليات وعناصر حوثية في صرواح والجوف، وتدمير 19 آلية عسكرية ومقتل 115 عنصرا إرهابيا جنوبي مأرب

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142 مليون ..

20 أكتوبر
12,234
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