شاهد ماذا حدث في جزيرة الأثرياء اليونانية... هنا التفاصيل

خسائر فادحة في البنية السياحية

تسببت الرياح الساخنة في اندلاع حريق هائل في غابات الصنوبر على طول الساحل الشمالي الشرقي لجزيرة كورفو اليونانية والمعروفة بجزيرة الأثرياء.

وبدأ الحريق بالقرب من بلدة آييوس ستيفانوس المحاطة بالغابات في منطقة إريميتيس، والتي تضم سكانًا بارزين مثل عائلة روتشيلد.

كشفت الشرطة المحلية أن عربات الإطفاء المدعومة بالطائرات انتشرت للتصدي للحريق في المنطقة التي وصفها الإعلام البريطاني بأنها (كنزينغتون)، وهي من أرقى المناطق السياحية في لندن.

وكان صندوق الاستثمار "إن سي إتش كابيتال" ومقره نيويورك، قد اشترى مساحة كبيرة من الأرض في إريميتيس عام 2016؛ بهدف بناء فندق خمس نجوم مؤلف من 90 غرفة، إضافة إلى مساكن فاخرة وميناء سياحي وفقًا للحرة.

يُذكر أن الحرائق تتجدد سنويًّا خلال الصيف في اليونان؛ حيث تزيد درجات الحرارة على 30 مئوية وفي يوليو عام 2018، تسبب حريق في مقتل 102 شخص في منتجع ساحلي في شمال شرق أثينا، في أسوأ مأساة مماثلة تشهدها اليونان في تاريخها الحديث.