"نادي الإبل" يحذر : اختلاطك بـ"منقيتك" بعد ظهور أعراض كورونا عليك قد ينقل لها العدوى

بعد العزم على إعدام 17 مليونًا من حيوان "المنك" في الدنمارك بسبب تفشي الفيروس

حذر نادي الإبل، الملاك، بضرورة الحفاظ على "منقياتهم" من تعريضها للإصابة بفيروس كورونا وذلك بتجنب مخالطة المالك لإبله عند ظهور أعراض فيروس کورونا المستجد (19-COVID) عليه.

وتفصيلاً، قال نادي الإبل في تغريدة له عبر حسابه على تويتر: الحيوانات معرضة للإصابة بفيروس ‫كورونا، حيث سيتم إعدام 17 مليونًا من حيوان "المنك" بسبب تفشي الفيروس بينها في الدنمارك، لذا ننوه ملّاك الإبل بضرورة أخذ الحيطة والحذر حفاظًا على سلامتهم وسلامة منقياتهم.



وأضاف: اختلاطك بمنقيتك عند ظهور أعراض فيروس کورونا المستجد (19-COVID) عليك، قد يضر المنقية ويجعلها أكثر عرضة لنقل الفيروس للبشر المخالطين لها ولنوادر الإبل في المنقيات المجاورة.