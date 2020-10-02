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محافظ الزلفي يرعى الحفل الافتراضي لإدارة التعليم بمناسبة اليوم الوطني

الفقرات تضمنت قصائد وكلمات.. وعرض اللأولمبياد الفني وأحدث الإنجازات

رعى محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي الحفل الافتراضي للاحتفاء باليوم الوطني 90، عبر المنصة التعليمية منصة "مدرستي"، بحضور منسوبي ومنسوبات وطلاب وطالبات التعليم.

وبدأ الاحتفال بآيات من الذكر الحكيم تلاها الطالب عبدالله البدر، ثم ألقى المحافظ كلمة قال فيها: اليوم نعيش الذكرى الـ 90 لتوحيد المملكة العربية السعودية وهو عام جديد يضاف إلى التاريخ المجيد للوطن، وصفحة مضيئة تضاف إلى سجل حافل بالإنجاز والخير والسلام؛ فاليوم الوطني ذكرى خالدة ومناسبة عزيزة فيها يغمرنا الاعتزاز والفخر بأمجاد الوطن وتطوره ونموه والذي يسير برؤية طموحة شاملة لكافة الجوانب التنموية نحو غدٍ مشرق ومستقبل واعد .

وأضاف: يأتي ذلك رغم التحديات التي يواجهها العالم في ظل جائحة كورونا ومع ما اتخذته أجهزة الدولة بمختلف قطاعاتها من قرارات وإجراءات احترازية، وما بذل من جهود فعالة إلا أن عجلة النمو والتطوير ماضية ومستمرة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.

بدوره، قال مدير التعليم محمد الطريقي: نقدّم التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وإلى ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، ونحتفي نحن السعوديون ‏بيومنا الوطني الـ 90 ‏لهذا العام تحت شعار همة حتى القمة ‏هذا اليوم المجيد ‏السيرة العطرة ‏التي بدأت منذ التأسيس ‏إلى يومنا هذا.

وأضاف: حيث يصادف هذا العام ‏ظروفًا استثنائية ‏تحت مسمى جائحة كورونا ‏نجد أن حكومتنا الرشيدة ‏وقيادتنا الخالدة ‏قامت بعمل جبار من خلال التعامل ‏المثالي والإيجابي مع هذه الجائحة ‏تمثلت برفع شعار "الإنسان أولاً ‏".

وأردف: التعليم قام بجهود رائعة من خلال استكمال العام الماضي الاستكمال الايجابي وختم العام بكل نجاح، ثم بدأنا وانطلقنا في هذا العام بالعمل ‏من خلال التعليم عن بُعد ‏بعد أن تم اعتماد منصة "مدرستي"، ‏هذه المنصة الوطنية الرائعة ‏التي انطلق التعليم من خلالها ‏وقام أبنائنا وبناتنا بالدراسة والدخول إلى هذه المنصة، ‏وكذلك المعلمين والمعلمات ‏بعمليات التدريس من خلالها.

وتابع: ‏نشكر الله سبحانه وتعالى ‏على توفيقه‏، وندعو أن نوفق ‏جميعًا في التعليم ‏إلى هذا العمل الجبار ‏فشكراً لقيادتنا الرشيدة ‏شكراً لهذا الوطن الغالي علينا جميعاً .. ‏ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لنا خادم الحرمين الشريفين ‏وسمو ولي عهده الأمين ‏وأن يحفظ هذا الوطن الغالي.

بعد ذلك، استمع الجميع لمشاركة شعرية من الطالبة ديم السكران، ثم قصيدة وطنية للشاعر عبدالرحمن الحمادي، ثم تم التعبير عن مشاعر طلابية لكل من الطالبة مزنة الشمري والطالب ياسر البدر.

وعقب ذلك، تم تقديم عرض لإنجازات ومساهمات تعليم الزلفي، ثم عروض شعبية من تصميم الطالبة ليان المنصور وإشراف أمينة المسعود وخولة الزنيدي، ثم عرض لأولمبياد التصميم الفني من نشاط الطالبات عرض فيه مراحل توسعة الحرم المكي الشريف.

وتخلل الاحتفاء عدد من الأهازيج والأناشيد الوطنية، وقدم الحفل الطالب :محمد بن صالح الطريقي.

محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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محافظ الزلفي يرعى الحفل الافتراضي لإدارة التعليم بمناسبة اليوم الوطني
سبق

رعى محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي الحفل الافتراضي للاحتفاء باليوم الوطني 90، عبر المنصة التعليمية منصة "مدرستي"، بحضور منسوبي ومنسوبات وطلاب وطالبات التعليم.

وبدأ الاحتفال بآيات من الذكر الحكيم تلاها الطالب عبدالله البدر، ثم ألقى المحافظ كلمة قال فيها: اليوم نعيش الذكرى الـ 90 لتوحيد المملكة العربية السعودية وهو عام جديد يضاف إلى التاريخ المجيد للوطن، وصفحة مضيئة تضاف إلى سجل حافل بالإنجاز والخير والسلام؛ فاليوم الوطني ذكرى خالدة ومناسبة عزيزة فيها يغمرنا الاعتزاز والفخر بأمجاد الوطن وتطوره ونموه والذي يسير برؤية طموحة شاملة لكافة الجوانب التنموية نحو غدٍ مشرق ومستقبل واعد .

وأضاف: يأتي ذلك رغم التحديات التي يواجهها العالم في ظل جائحة كورونا ومع ما اتخذته أجهزة الدولة بمختلف قطاعاتها من قرارات وإجراءات احترازية، وما بذل من جهود فعالة إلا أن عجلة النمو والتطوير ماضية ومستمرة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.

بدوره، قال مدير التعليم محمد الطريقي: نقدّم التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وإلى ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، ونحتفي نحن السعوديون ‏بيومنا الوطني الـ 90 ‏لهذا العام تحت شعار همة حتى القمة ‏هذا اليوم المجيد ‏السيرة العطرة ‏التي بدأت منذ التأسيس ‏إلى يومنا هذا.

وأضاف: حيث يصادف هذا العام ‏ظروفًا استثنائية ‏تحت مسمى جائحة كورونا ‏نجد أن حكومتنا الرشيدة ‏وقيادتنا الخالدة ‏قامت بعمل جبار من خلال التعامل ‏المثالي والإيجابي مع هذه الجائحة ‏تمثلت برفع شعار "الإنسان أولاً ‏".

وأردف: التعليم قام بجهود رائعة من خلال استكمال العام الماضي الاستكمال الايجابي وختم العام بكل نجاح، ثم بدأنا وانطلقنا في هذا العام بالعمل ‏من خلال التعليم عن بُعد ‏بعد أن تم اعتماد منصة "مدرستي"، ‏هذه المنصة الوطنية الرائعة ‏التي انطلق التعليم من خلالها ‏وقام أبنائنا وبناتنا بالدراسة والدخول إلى هذه المنصة، ‏وكذلك المعلمين والمعلمات ‏بعمليات التدريس من خلالها.

وتابع: ‏نشكر الله سبحانه وتعالى ‏على توفيقه‏، وندعو أن نوفق ‏جميعًا في التعليم ‏إلى هذا العمل الجبار ‏فشكراً لقيادتنا الرشيدة ‏شكراً لهذا الوطن الغالي علينا جميعاً .. ‏ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لنا خادم الحرمين الشريفين ‏وسمو ولي عهده الأمين ‏وأن يحفظ هذا الوطن الغالي.

بعد ذلك، استمع الجميع لمشاركة شعرية من الطالبة ديم السكران، ثم قصيدة وطنية للشاعر عبدالرحمن الحمادي، ثم تم التعبير عن مشاعر طلابية لكل من الطالبة مزنة الشمري والطالب ياسر البدر.

وعقب ذلك، تم تقديم عرض لإنجازات ومساهمات تعليم الزلفي، ثم عروض شعبية من تصميم الطالبة ليان المنصور وإشراف أمينة المسعود وخولة الزنيدي، ثم عرض لأولمبياد التصميم الفني من نشاط الطالبات عرض فيه مراحل توسعة الحرم المكي الشريف.

وتخلل الاحتفاء عدد من الأهازيج والأناشيد الوطنية، وقدم الحفل الطالب :محمد بن صالح الطريقي.

02 أكتوبر 2020 - 15 صفر 1442
02:35 PM

محافظ الزلفي يرعى الحفل الافتراضي لإدارة التعليم بمناسبة اليوم الوطني

الفقرات تضمنت قصائد وكلمات.. وعرض اللأولمبياد الفني وأحدث الإنجازات

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فلاح الجوفان - الزلفي
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رعى محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي الحفل الافتراضي للاحتفاء باليوم الوطني 90، عبر المنصة التعليمية منصة "مدرستي"، بحضور منسوبي ومنسوبات وطلاب وطالبات التعليم.

وبدأ الاحتفال بآيات من الذكر الحكيم تلاها الطالب عبدالله البدر، ثم ألقى المحافظ كلمة قال فيها: اليوم نعيش الذكرى الـ 90 لتوحيد المملكة العربية السعودية وهو عام جديد يضاف إلى التاريخ المجيد للوطن، وصفحة مضيئة تضاف إلى سجل حافل بالإنجاز والخير والسلام؛ فاليوم الوطني ذكرى خالدة ومناسبة عزيزة فيها يغمرنا الاعتزاز والفخر بأمجاد الوطن وتطوره ونموه والذي يسير برؤية طموحة شاملة لكافة الجوانب التنموية نحو غدٍ مشرق ومستقبل واعد .

وأضاف: يأتي ذلك رغم التحديات التي يواجهها العالم في ظل جائحة كورونا ومع ما اتخذته أجهزة الدولة بمختلف قطاعاتها من قرارات وإجراءات احترازية، وما بذل من جهود فعالة إلا أن عجلة النمو والتطوير ماضية ومستمرة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.

بدوره، قال مدير التعليم محمد الطريقي: نقدّم التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وإلى ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، ونحتفي نحن السعوديون ‏بيومنا الوطني الـ 90 ‏لهذا العام تحت شعار همة حتى القمة ‏هذا اليوم المجيد ‏السيرة العطرة ‏التي بدأت منذ التأسيس ‏إلى يومنا هذا.

وأضاف: حيث يصادف هذا العام ‏ظروفًا استثنائية ‏تحت مسمى جائحة كورونا ‏نجد أن حكومتنا الرشيدة ‏وقيادتنا الخالدة ‏قامت بعمل جبار من خلال التعامل ‏المثالي والإيجابي مع هذه الجائحة ‏تمثلت برفع شعار "الإنسان أولاً ‏".

وأردف: التعليم قام بجهود رائعة من خلال استكمال العام الماضي الاستكمال الايجابي وختم العام بكل نجاح، ثم بدأنا وانطلقنا في هذا العام بالعمل ‏من خلال التعليم عن بُعد ‏بعد أن تم اعتماد منصة "مدرستي"، ‏هذه المنصة الوطنية الرائعة ‏التي انطلق التعليم من خلالها ‏وقام أبنائنا وبناتنا بالدراسة والدخول إلى هذه المنصة، ‏وكذلك المعلمين والمعلمات ‏بعمليات التدريس من خلالها.

وتابع: ‏نشكر الله سبحانه وتعالى ‏على توفيقه‏، وندعو أن نوفق ‏جميعًا في التعليم ‏إلى هذا العمل الجبار ‏فشكراً لقيادتنا الرشيدة ‏شكراً لهذا الوطن الغالي علينا جميعاً .. ‏ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لنا خادم الحرمين الشريفين ‏وسمو ولي عهده الأمين ‏وأن يحفظ هذا الوطن الغالي.

بعد ذلك، استمع الجميع لمشاركة شعرية من الطالبة ديم السكران، ثم قصيدة وطنية للشاعر عبدالرحمن الحمادي، ثم تم التعبير عن مشاعر طلابية لكل من الطالبة مزنة الشمري والطالب ياسر البدر.

وعقب ذلك، تم تقديم عرض لإنجازات ومساهمات تعليم الزلفي، ثم عروض شعبية من تصميم الطالبة ليان المنصور وإشراف أمينة المسعود وخولة الزنيدي، ثم عرض لأولمبياد التصميم الفني من نشاط الطالبات عرض فيه مراحل توسعة الحرم المكي الشريف.

وتخلل الاحتفاء عدد من الأهازيج والأناشيد الوطنية، وقدم الحفل الطالب :محمد بن صالح الطريقي.

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