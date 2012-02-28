واستمع الأمير عبدالله بن بندر لدى استقباله في مقر الإمارة بجدة رئيس المنظمة الدكتور بندر الفهيد، إلى نبذة عن القرية والتي ستركز على إبراز عادات الشعوب العربية وثقافاتها المختلفة، إلى جانب دورها في التعريف بالمواقع التراثية في العالم العربي.

أمير مكة بالنيابة يستعرض مع الفهيد خطط المنظمة العربية للسياحة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2018-02-27 استعرض أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير عبدالله بن بندر خطط المنظمة العربية للسياحة فيما يخص إنشاء القرية التراثية العربية بمنطقة مكة . واستمع الأمير عبدالله بن بندر لدى استقباله في مقر الإمارة بجدة رئيس المنظمة الدكتور بندر الفهيد، إلى نبذة عن القرية والتي ستركز على إبراز عادات الشعوب العربية وثقافاتها المختلفة، إلى جانب دورها في التعريف بالمواقع التراثية في العالم العربي.

27 فبراير 2018 - 11 جمادى الآخر 1439 04:15 PM

أمير مكة بالنيابة يستعرض مع الفهيد خطط المنظمة العربية للسياحة خلال استقباله له في مقر الإمارة بجدة





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استعرض أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير عبدالله بن بندر خطط المنظمة العربية للسياحة فيما يخص إنشاء القرية التراثية العربية بمنطقة مكة .

واستمع الأمير عبدالله بن بندر لدى استقباله في مقر الإمارة بجدة رئيس المنظمة الدكتور بندر الفهيد، إلى نبذة عن القرية والتي ستركز على إبراز عادات الشعوب العربية وثقافاتها المختلفة، إلى جانب دورها في التعريف بالمواقع التراثية في العالم العربي.