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مصر تنفي وجود حالة إصابة ثانية بـ "كورونا"

وزيرة الصحة دعت إلى توخي الدقة في تناول الأخبار

نفت وزارة الصحة المصرية وجود حالة إصابة ثانية بفيروس "كورونا" المستجد، الذي تسبّب في مقتل نحو 1770، حتى اليوم، في الصين فقط، ودعت وزيرة الصحة إلى توخي الدقة في تناول هكذا أخبار.

وقال خالد مجاهد؛ المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، الإثنين: "جميع المصريين العائدين من ووهان الصينية غادروا الحجر الصحي بسلام مع أسرهم آمنين سالمين".

وعن الأنباء المتداولة حول ظهور حالة ثانية حاملة لفيروس "كورونا" عائدة من القاهرة إلى الصين عبر موسكو، أوضح المتحدث "تواصلنا مع منظمة الصحة العالمية ومع السفارة الصينية ولم نجد لديهم رصداً أو معلومات حتى الآن عن الحالة، ونتابع ونبحث عن منبع الخبر المنشور".

ووفق "روسيا اليوم" أكّدت وزيرة الصحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب؛ ببرنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن ما يتم تداوله من أخبار عن وجود حالة مريضة بفيروس "كورونا"، كانت موجودة وغادرت للصين، عارٍ تماماً من الصحة، معلقة: "أول مرة أسمع الكلام ده دلوقتي"، مشيرة إلى أنه ليس من المنطقي أن أترك مسؤولياتي وأعطي توجيهات للعاملين بمتابعة الأخبار غير الرسمية، ونسير بمعلومات صحيحة وبيانات موثقة، ونتابع من خلالها.

وأردفت، هناك تنسيق بيننا وبين السفارة الصينية والحجر الصحي لدينا على درجة عالية من الكفاءة، وفى حالة اكتشاف حالة ستتم إذاعتها بكل شفافية.

مصر وزارة الصحة المصرية فيروس كورونا الجديد

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مصر تنفي وجود حالة إصابة ثانية بـ "كورونا"
سبق

نفت وزارة الصحة المصرية وجود حالة إصابة ثانية بفيروس "كورونا" المستجد، الذي تسبّب في مقتل نحو 1770، حتى اليوم، في الصين فقط، ودعت وزيرة الصحة إلى توخي الدقة في تناول هكذا أخبار.

وقال خالد مجاهد؛ المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، الإثنين: "جميع المصريين العائدين من ووهان الصينية غادروا الحجر الصحي بسلام مع أسرهم آمنين سالمين".

وعن الأنباء المتداولة حول ظهور حالة ثانية حاملة لفيروس "كورونا" عائدة من القاهرة إلى الصين عبر موسكو، أوضح المتحدث "تواصلنا مع منظمة الصحة العالمية ومع السفارة الصينية ولم نجد لديهم رصداً أو معلومات حتى الآن عن الحالة، ونتابع ونبحث عن منبع الخبر المنشور".

ووفق "روسيا اليوم" أكّدت وزيرة الصحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب؛ ببرنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن ما يتم تداوله من أخبار عن وجود حالة مريضة بفيروس "كورونا"، كانت موجودة وغادرت للصين، عارٍ تماماً من الصحة، معلقة: "أول مرة أسمع الكلام ده دلوقتي"، مشيرة إلى أنه ليس من المنطقي أن أترك مسؤولياتي وأعطي توجيهات للعاملين بمتابعة الأخبار غير الرسمية، ونسير بمعلومات صحيحة وبيانات موثقة، ونتابع من خلالها.

وأردفت، هناك تنسيق بيننا وبين السفارة الصينية والحجر الصحي لدينا على درجة عالية من الكفاءة، وفى حالة اكتشاف حالة ستتم إذاعتها بكل شفافية.

18 فبراير 2020 - 24 جمادى الآخر 1441
09:46 AM

مصر تنفي وجود حالة إصابة ثانية بـ "كورونا"

وزيرة الصحة دعت إلى توخي الدقة في تناول الأخبار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفت وزارة الصحة المصرية وجود حالة إصابة ثانية بفيروس "كورونا" المستجد، الذي تسبّب في مقتل نحو 1770، حتى اليوم، في الصين فقط، ودعت وزيرة الصحة إلى توخي الدقة في تناول هكذا أخبار.

وقال خالد مجاهد؛ المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، الإثنين: "جميع المصريين العائدين من ووهان الصينية غادروا الحجر الصحي بسلام مع أسرهم آمنين سالمين".

وعن الأنباء المتداولة حول ظهور حالة ثانية حاملة لفيروس "كورونا" عائدة من القاهرة إلى الصين عبر موسكو، أوضح المتحدث "تواصلنا مع منظمة الصحة العالمية ومع السفارة الصينية ولم نجد لديهم رصداً أو معلومات حتى الآن عن الحالة، ونتابع ونبحث عن منبع الخبر المنشور".

ووفق "روسيا اليوم" أكّدت وزيرة الصحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب؛ ببرنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن ما يتم تداوله من أخبار عن وجود حالة مريضة بفيروس "كورونا"، كانت موجودة وغادرت للصين، عارٍ تماماً من الصحة، معلقة: "أول مرة أسمع الكلام ده دلوقتي"، مشيرة إلى أنه ليس من المنطقي أن أترك مسؤولياتي وأعطي توجيهات للعاملين بمتابعة الأخبار غير الرسمية، ونسير بمعلومات صحيحة وبيانات موثقة، ونتابع من خلالها.

وأردفت، هناك تنسيق بيننا وبين السفارة الصينية والحجر الصحي لدينا على درجة عالية من الكفاءة، وفى حالة اكتشاف حالة ستتم إذاعتها بكل شفافية.

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