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يمارس "الملاكمة" يوميًّا.. أمرابط يكثف جرعات اللياقة

استعدادًا لاستئناف الدوري في أغسطس

يكثّف نور الدين أمرابط لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، تدريباته اللياقية، استعدادًا لاستئناف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن ظهر عبر فيديو في حسابه بـ"الإنستجرام" وهو يمارس رياضة «الملاكمة» في منزله بهولندا.

وكان "المغربي" قد غادر إلى هولندا عبر طائرة خاصة، بعد تعليق الدوري، لزيارة عائلته خلال فترة التوقف.

الجدير بالذكر أن المدير الفني للنصر فيتوريا، فرض على اللاعبين تدريبات لياقية في منازلهم، بعد تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19) وتوقف التدريبات الجماعية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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يمارس "الملاكمة" يوميًّا.. أمرابط يكثف جرعات اللياقة
سبق

يكثّف نور الدين أمرابط لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، تدريباته اللياقية، استعدادًا لاستئناف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن ظهر عبر فيديو في حسابه بـ"الإنستجرام" وهو يمارس رياضة «الملاكمة» في منزله بهولندا.

وكان "المغربي" قد غادر إلى هولندا عبر طائرة خاصة، بعد تعليق الدوري، لزيارة عائلته خلال فترة التوقف.

الجدير بالذكر أن المدير الفني للنصر فيتوريا، فرض على اللاعبين تدريبات لياقية في منازلهم، بعد تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19) وتوقف التدريبات الجماعية.

02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441
06:28 PM

يمارس "الملاكمة" يوميًّا.. أمرابط يكثف جرعات اللياقة

استعدادًا لاستئناف الدوري في أغسطس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يكثّف نور الدين أمرابط لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، تدريباته اللياقية، استعدادًا لاستئناف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن ظهر عبر فيديو في حسابه بـ"الإنستجرام" وهو يمارس رياضة «الملاكمة» في منزله بهولندا.

وكان "المغربي" قد غادر إلى هولندا عبر طائرة خاصة، بعد تعليق الدوري، لزيارة عائلته خلال فترة التوقف.

الجدير بالذكر أن المدير الفني للنصر فيتوريا، فرض على اللاعبين تدريبات لياقية في منازلهم، بعد تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19) وتوقف التدريبات الجماعية.

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