"السبيعي" يحتفل بزواجه في رنية

احتفل الشاب "بندر بن إبراهيم السبيعي" بزواجه، وذلك في حفل أُقيم بمحافظة رنية بحضور جمع من الشخصيات وأعيان المحافظة والأقارب والأصدقاء.
"سبق" تهنئ "السبيعي"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة. وألف مبروك.
احتفل الشاب "بندر بن إبراهيم السبيعي" بزواجه، وذلك في حفل أُقيم بمحافظة رنية بحضور جمع من الشخصيات وأعيان المحافظة والأقارب والأصدقاء.
"سبق" تهنئ "السبيعي"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة. وألف مبروك.
احتفل الشاب "بندر بن إبراهيم السبيعي" بزواجه، وذلك في حفل أُقيم بمحافظة رنية بحضور جمع من الشخصيات وأعيان المحافظة والأقارب والأصدقاء.
"سبق" تهنئ "السبيعي"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة. وألف مبروك.
احتفل الشاب "بندر بن إبراهيم السبيعي" بزواجه، وذلك في حفل أُقيم بمحافظة رنية بحضور جمع من الشخصيات وأعيان المحافظة والأقارب والأصدقاء.
"سبق" تهنئ "السبيعي"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة. وألف مبروك.