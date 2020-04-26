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26 ألف طالب بجامعة نجران يؤدون اختباراتهم النهائية إلكترونيًّا

نتيجة للظروف الاستثنائية بسبب فيروس كورونا المستجد

بدأ نحو 26 ألف طالب وطالبة بجامعة نجران في مختلف الكليات والتخصصات اليوم، أداء الاختبارات النهائية للعام الدراسي 1441/1440، التي خصصت إلكترونياً، نتيجة للظروف الاستثنائية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأوضح مدير الجامعة الدكتور فلاح بن فرج السبيعي أن الجامعة اتخذت كافة الإجراءات والتجهيزات التقنية الملائمة لتأديتها دون أي عوائق، وأن الاختبارات قد سارت اليوم بكل يسر وسهولة، ولله الحمد، مشيراً إلى أن إدارة الجامعة حرصت على رسم الخطط اللازمة لضمان سير الاختبارات على الوجه المطلوب.

وأبان السبيعي أن الجامعة نتيجة للظروف الراهنة وتحول التعليم عن بُعد، قدمت ممثلة في عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد العديد من البرامج التدريبية لأعضاء هيئة التدريس، وكذلك للطلاب والطالبات، لتمكينهم من تسيير العملية التعليمية بكفاءة عالية، كما قدمت العديد من البرامج التدريبية، لكيفية أداء الاختبارات الإلكترونية؛ إذ تم تنفيذ 35 دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس في نظام إدارة التعلم والفصول الافتراضية، وبنوك الأسئلة والاختبارات الإلكترونية، ودورات الواجبات ولوحة المناقشة، وقد استفاد منها 2137 عضو هيئة تدريس، ونظمت العمادة أيضاً 19 دورة للطلاب والطالبات، استفاد منها 1721 طالباً وطالبة، مؤكداً حرص الجامعة على التيسير على الطلاب بما يخدمهم في مسيرتهم التعليمية.

من جهته أفاد المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور يوسف الحازمي، بأن الاختبارات اليوم قد سارت على فترتين؛ الأولى من الـ10 صباحاً حتى الـ12 ظهراً، واختبر فيها ٥٠٠٠ طالب وطالبة، والفترة الثانية من الـ1 ظهراً حتى الـ3 عصراً، واختبر بها ٣٠٠٠ طالب وطالبة، بالإضافة إلى الفترة الثالثة التي ستكون مساء اليوم، وسيختبر فيها حوالي ١١٠٠ طالب وطالبة.

وأشار إلى أن الجميع أدّوا اختباراتهم خلال الفترتين بكل يسر وسهولة ورضا تام في مواد مختلفة في جميع التخصصات، مع متابعة مستمرة من عمادة تقنية المعلومات، وعمادة التعلم الإلكتروني؛ تحسُّبًا لحدوث أي خلل فني أو تقني، وبمتابعة مباشرة من أعضاء هيئة التدريس، للتواصل مع طلابهم حال حدوث خلل أو مشكلة تقنية، أو استفسار من قبل الطلاب والطالبات.

جامعة نجران الاختبارات النهائية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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26 ألف طالب بجامعة نجران يؤدون اختباراتهم النهائية إلكترونيًّا
سبق

بدأ نحو 26 ألف طالب وطالبة بجامعة نجران في مختلف الكليات والتخصصات اليوم، أداء الاختبارات النهائية للعام الدراسي 1441/1440، التي خصصت إلكترونياً، نتيجة للظروف الاستثنائية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأوضح مدير الجامعة الدكتور فلاح بن فرج السبيعي أن الجامعة اتخذت كافة الإجراءات والتجهيزات التقنية الملائمة لتأديتها دون أي عوائق، وأن الاختبارات قد سارت اليوم بكل يسر وسهولة، ولله الحمد، مشيراً إلى أن إدارة الجامعة حرصت على رسم الخطط اللازمة لضمان سير الاختبارات على الوجه المطلوب.

وأبان السبيعي أن الجامعة نتيجة للظروف الراهنة وتحول التعليم عن بُعد، قدمت ممثلة في عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد العديد من البرامج التدريبية لأعضاء هيئة التدريس، وكذلك للطلاب والطالبات، لتمكينهم من تسيير العملية التعليمية بكفاءة عالية، كما قدمت العديد من البرامج التدريبية، لكيفية أداء الاختبارات الإلكترونية؛ إذ تم تنفيذ 35 دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس في نظام إدارة التعلم والفصول الافتراضية، وبنوك الأسئلة والاختبارات الإلكترونية، ودورات الواجبات ولوحة المناقشة، وقد استفاد منها 2137 عضو هيئة تدريس، ونظمت العمادة أيضاً 19 دورة للطلاب والطالبات، استفاد منها 1721 طالباً وطالبة، مؤكداً حرص الجامعة على التيسير على الطلاب بما يخدمهم في مسيرتهم التعليمية.

من جهته أفاد المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور يوسف الحازمي، بأن الاختبارات اليوم قد سارت على فترتين؛ الأولى من الـ10 صباحاً حتى الـ12 ظهراً، واختبر فيها ٥٠٠٠ طالب وطالبة، والفترة الثانية من الـ1 ظهراً حتى الـ3 عصراً، واختبر بها ٣٠٠٠ طالب وطالبة، بالإضافة إلى الفترة الثالثة التي ستكون مساء اليوم، وسيختبر فيها حوالي ١١٠٠ طالب وطالبة.

وأشار إلى أن الجميع أدّوا اختباراتهم خلال الفترتين بكل يسر وسهولة ورضا تام في مواد مختلفة في جميع التخصصات، مع متابعة مستمرة من عمادة تقنية المعلومات، وعمادة التعلم الإلكتروني؛ تحسُّبًا لحدوث أي خلل فني أو تقني، وبمتابعة مباشرة من أعضاء هيئة التدريس، للتواصل مع طلابهم حال حدوث خلل أو مشكلة تقنية، أو استفسار من قبل الطلاب والطالبات.

26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441
09:07 PM

26 ألف طالب بجامعة نجران يؤدون اختباراتهم النهائية إلكترونيًّا

نتيجة للظروف الاستثنائية بسبب فيروس كورونا المستجد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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بدأ نحو 26 ألف طالب وطالبة بجامعة نجران في مختلف الكليات والتخصصات اليوم، أداء الاختبارات النهائية للعام الدراسي 1441/1440، التي خصصت إلكترونياً، نتيجة للظروف الاستثنائية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأوضح مدير الجامعة الدكتور فلاح بن فرج السبيعي أن الجامعة اتخذت كافة الإجراءات والتجهيزات التقنية الملائمة لتأديتها دون أي عوائق، وأن الاختبارات قد سارت اليوم بكل يسر وسهولة، ولله الحمد، مشيراً إلى أن إدارة الجامعة حرصت على رسم الخطط اللازمة لضمان سير الاختبارات على الوجه المطلوب.

وأبان السبيعي أن الجامعة نتيجة للظروف الراهنة وتحول التعليم عن بُعد، قدمت ممثلة في عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد العديد من البرامج التدريبية لأعضاء هيئة التدريس، وكذلك للطلاب والطالبات، لتمكينهم من تسيير العملية التعليمية بكفاءة عالية، كما قدمت العديد من البرامج التدريبية، لكيفية أداء الاختبارات الإلكترونية؛ إذ تم تنفيذ 35 دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس في نظام إدارة التعلم والفصول الافتراضية، وبنوك الأسئلة والاختبارات الإلكترونية، ودورات الواجبات ولوحة المناقشة، وقد استفاد منها 2137 عضو هيئة تدريس، ونظمت العمادة أيضاً 19 دورة للطلاب والطالبات، استفاد منها 1721 طالباً وطالبة، مؤكداً حرص الجامعة على التيسير على الطلاب بما يخدمهم في مسيرتهم التعليمية.

من جهته أفاد المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور يوسف الحازمي، بأن الاختبارات اليوم قد سارت على فترتين؛ الأولى من الـ10 صباحاً حتى الـ12 ظهراً، واختبر فيها ٥٠٠٠ طالب وطالبة، والفترة الثانية من الـ1 ظهراً حتى الـ3 عصراً، واختبر بها ٣٠٠٠ طالب وطالبة، بالإضافة إلى الفترة الثالثة التي ستكون مساء اليوم، وسيختبر فيها حوالي ١١٠٠ طالب وطالبة.

وأشار إلى أن الجميع أدّوا اختباراتهم خلال الفترتين بكل يسر وسهولة ورضا تام في مواد مختلفة في جميع التخصصات، مع متابعة مستمرة من عمادة تقنية المعلومات، وعمادة التعلم الإلكتروني؛ تحسُّبًا لحدوث أي خلل فني أو تقني، وبمتابعة مباشرة من أعضاء هيئة التدريس، للتواصل مع طلابهم حال حدوث خلل أو مشكلة تقنية، أو استفسار من قبل الطلاب والطالبات.

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