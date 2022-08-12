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سبيماكو الدوائية تُحقق إيرادات تجاوزت 800 مليون ريال في النصف الأول من 2020

السلطان: نتيجة لزيادة كفاءة الإنتاج وتحسين المزيج البيعي وتخفيض المصاريف التشغيلية

حققت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية- سبيماكو الدوائية، خلال النصف الأول 2020م، إيرادات وصلت إلى 812 مليون ريال بإجمالي ربح 45% مقارنة بإجمالي ربح 31% لنفس الفترة من عام 2019م، وتمكنت الشركة من تحقيق أرباح تشغيلية بلغت 73 مليون ريال، بعد أن حققت خسارة تشغيلية لنفس الفترة من العام الماضي.

وأكد الرئيس التنفيذي لسبيماكو الدوائية الدكتور محمد بن سلطان السلطان، أن التحسن الجوهري في إجمالي الربح والتحول من خسارة تشغيلية إلى ربح تشغيلي كان نتيجة لزيادة كفاءة الإنتاج وتحسين المزيج البيعي للمنتجات، وتخفيض المصاريف التشغيلية. وبيّن السلطان أن الشركة استطاعت أن تُحقق هذه النتائج بالرغم من فترة الحظر التي شهدتها المملكة جراء جائحة كورونا، ونوّه بمحافظة سبيماكو الدوائية على المركز الأول بين الشركات المتنافسة في القطاع الخاص للسوق السعودي للأدوية؛ حيث عملت الشركة على استحداث خط إنتاج جديد لصناعة المعقمات؛ وذلك لتغطية الطلب المتزايد خلال الفترة الماضية.

وأشار "السلطان" إلى ارتفاع كمية الإنتاج خلال النصف الأول، لتصل إلى أكثر من 883 مليون وحدة علاجية بنسبة تصل إلى 54% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ويعود ذلك لزيادة الطلب المحلي جراء جائحة كورونا، وتعمل الشركة على 19 خط إنتاج يتم من خلالها تصنيع مختلف الأشكال الصيدلانية.

الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية سبيماكو الدوائية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سبيماكو الدوائية تُحقق إيرادات تجاوزت 800 مليون ريال في النصف الأول من 2020
سبق

حققت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية- سبيماكو الدوائية، خلال النصف الأول 2020م، إيرادات وصلت إلى 812 مليون ريال بإجمالي ربح 45% مقارنة بإجمالي ربح 31% لنفس الفترة من عام 2019م، وتمكنت الشركة من تحقيق أرباح تشغيلية بلغت 73 مليون ريال، بعد أن حققت خسارة تشغيلية لنفس الفترة من العام الماضي.

وأكد الرئيس التنفيذي لسبيماكو الدوائية الدكتور محمد بن سلطان السلطان، أن التحسن الجوهري في إجمالي الربح والتحول من خسارة تشغيلية إلى ربح تشغيلي كان نتيجة لزيادة كفاءة الإنتاج وتحسين المزيج البيعي للمنتجات، وتخفيض المصاريف التشغيلية. وبيّن السلطان أن الشركة استطاعت أن تُحقق هذه النتائج بالرغم من فترة الحظر التي شهدتها المملكة جراء جائحة كورونا، ونوّه بمحافظة سبيماكو الدوائية على المركز الأول بين الشركات المتنافسة في القطاع الخاص للسوق السعودي للأدوية؛ حيث عملت الشركة على استحداث خط إنتاج جديد لصناعة المعقمات؛ وذلك لتغطية الطلب المتزايد خلال الفترة الماضية.

وأشار "السلطان" إلى ارتفاع كمية الإنتاج خلال النصف الأول، لتصل إلى أكثر من 883 مليون وحدة علاجية بنسبة تصل إلى 54% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ويعود ذلك لزيادة الطلب المحلي جراء جائحة كورونا، وتعمل الشركة على 19 خط إنتاج يتم من خلالها تصنيع مختلف الأشكال الصيدلانية.

12 أغسطس 2020 - 22 ذو الحجة 1441
01:00 PM

سبيماكو الدوائية تُحقق إيرادات تجاوزت 800 مليون ريال في النصف الأول من 2020

السلطان: نتيجة لزيادة كفاءة الإنتاج وتحسين المزيج البيعي وتخفيض المصاريف التشغيلية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حققت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية- سبيماكو الدوائية، خلال النصف الأول 2020م، إيرادات وصلت إلى 812 مليون ريال بإجمالي ربح 45% مقارنة بإجمالي ربح 31% لنفس الفترة من عام 2019م، وتمكنت الشركة من تحقيق أرباح تشغيلية بلغت 73 مليون ريال، بعد أن حققت خسارة تشغيلية لنفس الفترة من العام الماضي.

وأكد الرئيس التنفيذي لسبيماكو الدوائية الدكتور محمد بن سلطان السلطان، أن التحسن الجوهري في إجمالي الربح والتحول من خسارة تشغيلية إلى ربح تشغيلي كان نتيجة لزيادة كفاءة الإنتاج وتحسين المزيج البيعي للمنتجات، وتخفيض المصاريف التشغيلية. وبيّن السلطان أن الشركة استطاعت أن تُحقق هذه النتائج بالرغم من فترة الحظر التي شهدتها المملكة جراء جائحة كورونا، ونوّه بمحافظة سبيماكو الدوائية على المركز الأول بين الشركات المتنافسة في القطاع الخاص للسوق السعودي للأدوية؛ حيث عملت الشركة على استحداث خط إنتاج جديد لصناعة المعقمات؛ وذلك لتغطية الطلب المتزايد خلال الفترة الماضية.

وأشار "السلطان" إلى ارتفاع كمية الإنتاج خلال النصف الأول، لتصل إلى أكثر من 883 مليون وحدة علاجية بنسبة تصل إلى 54% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ويعود ذلك لزيادة الطلب المحلي جراء جائحة كورونا، وتعمل الشركة على 19 خط إنتاج يتم من خلالها تصنيع مختلف الأشكال الصيدلانية.

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