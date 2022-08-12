"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظات القنفذة والليث وجدة ورابغ

قالت: تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية والحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساء

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقرير لها اليوم، من رياح سطحية نشطة تثير الأتربة على محافظات: (القنفذة، والليث، وجدة، ورابغ)، وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.