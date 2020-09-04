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"الصحة": تسجيل 822 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1099 خلال الـ24 ساعة الماضية

وفيات كورونا في المملكة تتخطى الـ4 آلاف

"الصحة" أعلنت عن 33 حالة جديدة

تجاوز عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد، في المملكة حاجز الأربعة آلاف، بعد نحو ستة أشهر على تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس بتاريخ الثاني من شهر مارس الماضي من العام الميلادي الجاري.

وسجلت المملكة اليوم 33 حالة وفاة جديدة.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات بسبب كورونا في المملكة حتى اليوم، 4015 حالة، وفق آخر إحصاءات وزارة الصحة.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وفيات كورونا في المملكة تتخطى الـ4 آلاف
سبق

تجاوز عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد، في المملكة حاجز الأربعة آلاف، بعد نحو ستة أشهر على تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس بتاريخ الثاني من شهر مارس الماضي من العام الميلادي الجاري.

وسجلت المملكة اليوم 33 حالة وفاة جديدة.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات بسبب كورونا في المملكة حتى اليوم، 4015 حالة، وفق آخر إحصاءات وزارة الصحة.

04 سبتمبر 2020 - 16 محرّم 1442
03:54 PM

وفيات كورونا في المملكة تتخطى الـ4 آلاف

"الصحة" أعلنت عن 33 حالة جديدة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
735

تجاوز عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد، في المملكة حاجز الأربعة آلاف، بعد نحو ستة أشهر على تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس بتاريخ الثاني من شهر مارس الماضي من العام الميلادي الجاري.

وسجلت المملكة اليوم 33 حالة وفاة جديدة.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات بسبب كورونا في المملكة حتى اليوم، 4015 حالة، وفق آخر إحصاءات وزارة الصحة.

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