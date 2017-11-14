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غزة.. مقتل 6 فلسطينيين وإصابة 12 آخرين من عائلة واحدة فجر اليوم

ارتفاع عدد قتلى الغارات الإسرائيلية على القطاع إلى 32 شخصًا

قُتل 6 مواطنين وأصيب 12 آخرين من عائلة واحدة، فجر اليوم الخميس، خلال غارة نفّذتها الطائرات الإسرائيلية، استهدفت منزلًا في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة في غزة بوصول 6 قتلى و12 جريحًا إلى مستشفى شهداء الأقصى، جراء التصعيد الإسرائيلي على دير البلح.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني: "إن طواقم الإسعاف انتشلت جثامين ستة شهداء (بينهم امرأتان وطفل) في القصف الذي استهدف مجموعة من المواطنين في دير البلح، ولا تزال تبحث عن مفقودين آخرين".

وكثفت القوات الإسرائيلية من غاراتها على قطاع غزة، في الساعات الأخيرة؛ مستهدفة عددًا من مواقع المقاومة والمنازل في مناطق متفرقة من القطاع.

وبذلك يرتفع عدد القتلى منذ بدء الغارات الإسرائيلية إلى 32 وأكثر من 90 جريحًا.

غزة طيران الاحتلال

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غزة.. مقتل 6 فلسطينيين وإصابة 12 آخرين من عائلة واحدة فجر اليوم
سبق

قُتل 6 مواطنين وأصيب 12 آخرين من عائلة واحدة، فجر اليوم الخميس، خلال غارة نفّذتها الطائرات الإسرائيلية، استهدفت منزلًا في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة في غزة بوصول 6 قتلى و12 جريحًا إلى مستشفى شهداء الأقصى، جراء التصعيد الإسرائيلي على دير البلح.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني: "إن طواقم الإسعاف انتشلت جثامين ستة شهداء (بينهم امرأتان وطفل) في القصف الذي استهدف مجموعة من المواطنين في دير البلح، ولا تزال تبحث عن مفقودين آخرين".

وكثفت القوات الإسرائيلية من غاراتها على قطاع غزة، في الساعات الأخيرة؛ مستهدفة عددًا من مواقع المقاومة والمنازل في مناطق متفرقة من القطاع.

وبذلك يرتفع عدد القتلى منذ بدء الغارات الإسرائيلية إلى 32 وأكثر من 90 جريحًا.

14 نوفمبر 2019 - 17 ربيع الأول 1441
08:28 AM

غزة.. مقتل 6 فلسطينيين وإصابة 12 آخرين من عائلة واحدة فجر اليوم

ارتفاع عدد قتلى الغارات الإسرائيلية على القطاع إلى 32 شخصًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قُتل 6 مواطنين وأصيب 12 آخرين من عائلة واحدة، فجر اليوم الخميس، خلال غارة نفّذتها الطائرات الإسرائيلية، استهدفت منزلًا في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة في غزة بوصول 6 قتلى و12 جريحًا إلى مستشفى شهداء الأقصى، جراء التصعيد الإسرائيلي على دير البلح.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني: "إن طواقم الإسعاف انتشلت جثامين ستة شهداء (بينهم امرأتان وطفل) في القصف الذي استهدف مجموعة من المواطنين في دير البلح، ولا تزال تبحث عن مفقودين آخرين".

وكثفت القوات الإسرائيلية من غاراتها على قطاع غزة، في الساعات الأخيرة؛ مستهدفة عددًا من مواقع المقاومة والمنازل في مناطق متفرقة من القطاع.

وبذلك يرتفع عدد القتلى منذ بدء الغارات الإسرائيلية إلى 32 وأكثر من 90 جريحًا.

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