منظر بديع وأرض مرتوية.. "أجواء نجران الماطرة" وإبل تخط بأقدامها

فيما لا تزال السماء ملبّدة بالغيوم والفرصة مهيأة لمزيد من الهطولات

شهدت منطقة نجران وعدد من محافظاتها، أمس الجمعة، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، ارتوت على إثرها الأرض، وسالت بعض الأودية والشعاب.

‏وأظهر مقطع فيديو جريان السيول في منطقة الساري شمال شرق نجران، ومجموعة من الإبل تسير في ظل جو ماطر في منظر بديع وجميل.

يشار إلى أن السماء لا تزال ملبّدة بالغيوم، والفرصة مهيأة لهطول الأمطار.