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باكستان تسمح بإقامة صلاة الجماعة في المساجد مع التقيد بإجراءات "كورونا"

إلزام المصلين بارتداء كمامات.. وترك مسافة مترين بين كل فرد وآخر

رفعت باكستان القيود المفروضة على صلاة الجماعة في المساجد لمكافحة فيروس كورونا المستجد، لكنها فرضت عددًا من شروط السلامة لتجنب انتشار المرض في البلاد وفقًا لبيان صدر اليوم (السبت).

وذكر البيان الذي أوردته "رويترز" وصدر بعد اجتماع بين الرئيس الباكستاني عارف علوي وكبار رجال الدين، أن المساجد ستمنح الإذن بشرط اتخاذ إجراءات احترازية، وإلزام المصلين بارتداء كمامات.

وأشار إلى أن تكون هناك مسافة مترين بين كل مصل وآخر خلال أداء صلاة الجماعة بدلاً من المعتاد بالوقوف كتفًا بكتف وأن إدارات المساجد ستقوم بعمليات تطهير بانتظام.

وسجلت باكستان حتى الآن 7638 إصابة و143 وفاة بالمرض، ويحذر خبراء صحيون من أن التجمعات تشكل أكبر تهديد على البنية التحتية المحدودة للرعاية الصحية في البلاد التي يقطنها أكثر من مئتي مليون نسمة.

فيروس كورونا الجديد باكستان

الرئيسية/ أخبار العالم

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باكستان تسمح بإقامة صلاة الجماعة في المساجد مع التقيد بإجراءات "كورونا"
سبق

رفعت باكستان القيود المفروضة على صلاة الجماعة في المساجد لمكافحة فيروس كورونا المستجد، لكنها فرضت عددًا من شروط السلامة لتجنب انتشار المرض في البلاد وفقًا لبيان صدر اليوم (السبت).

وذكر البيان الذي أوردته "رويترز" وصدر بعد اجتماع بين الرئيس الباكستاني عارف علوي وكبار رجال الدين، أن المساجد ستمنح الإذن بشرط اتخاذ إجراءات احترازية، وإلزام المصلين بارتداء كمامات.

وأشار إلى أن تكون هناك مسافة مترين بين كل مصل وآخر خلال أداء صلاة الجماعة بدلاً من المعتاد بالوقوف كتفًا بكتف وأن إدارات المساجد ستقوم بعمليات تطهير بانتظام.

وسجلت باكستان حتى الآن 7638 إصابة و143 وفاة بالمرض، ويحذر خبراء صحيون من أن التجمعات تشكل أكبر تهديد على البنية التحتية المحدودة للرعاية الصحية في البلاد التي يقطنها أكثر من مئتي مليون نسمة.

18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
08:30 PM

باكستان تسمح بإقامة صلاة الجماعة في المساجد مع التقيد بإجراءات "كورونا"

إلزام المصلين بارتداء كمامات.. وترك مسافة مترين بين كل فرد وآخر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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13,751

رفعت باكستان القيود المفروضة على صلاة الجماعة في المساجد لمكافحة فيروس كورونا المستجد، لكنها فرضت عددًا من شروط السلامة لتجنب انتشار المرض في البلاد وفقًا لبيان صدر اليوم (السبت).

وذكر البيان الذي أوردته "رويترز" وصدر بعد اجتماع بين الرئيس الباكستاني عارف علوي وكبار رجال الدين، أن المساجد ستمنح الإذن بشرط اتخاذ إجراءات احترازية، وإلزام المصلين بارتداء كمامات.

وأشار إلى أن تكون هناك مسافة مترين بين كل مصل وآخر خلال أداء صلاة الجماعة بدلاً من المعتاد بالوقوف كتفًا بكتف وأن إدارات المساجد ستقوم بعمليات تطهير بانتظام.

وسجلت باكستان حتى الآن 7638 إصابة و143 وفاة بالمرض، ويحذر خبراء صحيون من أن التجمعات تشكل أكبر تهديد على البنية التحتية المحدودة للرعاية الصحية في البلاد التي يقطنها أكثر من مئتي مليون نسمة.

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