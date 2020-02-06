"الصحة العالمية" تعقد منتدًى علميًّا لتحديد الأولويات لمواجهة "كورونا"

"غبريسوس": يتعيّن التعاون أمام هذا العدوّ المشترك وتطوير العقاقير يستغرق وقتًا طويلًا

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد الإصابات بفيروس كورونا التاجي الجديد بلغت 28026 ألف حالة في الصين، إضافة إلى 225 حالة إصابة في 24 دولة، فيما بلغ عدد حالات الوفيات جرّاء الفيروس في الصين 564، وحالة واحدة في الفلبين.

وأعلن مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس إدهانوم غبريسوس، عن عقد المنظمة منتدًى علميًّا عالميًّا يومي 11 و12 فبراير الجاري في جنيف، يشارك فيه الباحثون والخبراء والصناعات الدوائية من دول العالم؛ لوضع أولويات البحوث بشأن فيروس كورونا، وابتكار أدوية للعلاج وأمصال ومواد تشخيص سريعة.

وأوضح غبريسوس أنه يتعين أن يتجه العالم إلى العلم لمواجهة هذا الفيروس المجهول واحتوائه، والتضامن أمام هذا العدو المشترك، خاصة وأن تطوير العقاقير يستغرق وقتًا طويلًا.