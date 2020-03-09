مذكرة تفاهم بين "تعليم الطائف" و"المطار الدولي" للتكامل والتعاون بين الجانبين

ضمن برنامج التحول الوطني 2020 وتحقيقًا لرؤية المملكة 2030

وقّعت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، مذكرة تفاهم مع مطار الطائف الدولي بحضور المدير العام للتعليم بالطائف ومدير عام مطار الطائف الدولي، بما يحقق التكامل والتعاون بين الجانبين، وفي الإطار المتوافق مع برنامج التحول الوطني 2020 وتحقيقًا لرؤية المملكة 2030.

ويعد الغرض من مذكرة التفاهم، هو تحقيق التعاون والتكامل بين الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ومطار الطائف الدولي من خلال شراكة تخدم المجتمع المحلي فيما يخص المشاركة في الفعاليات والمهرجانات والتدريب والأنشطة الطلابية، وتحقق تنمية مستدامة لكل أطراف وطوائف المجتمع المحلي؛ على أن تكون مجالات التعاون بين الطرفين، في سبيل تحقيق الغرض من مذكرة التفاهم والأهداف المرجوة منها.

وتَقرر في بنود الاتفاقية مجموعة من المجالات بما لا يتعارض مع عقد الامتياز مع شركة جي سي ديكو للدعاية والإعلان؛ بحيث يقدم مطار الطائف الدولي الخدمات المتمثلة في إيجاد أركان ومواقع خاصة للإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف لعمل لوحات -عادية أو إلكترونية- بها شعار مطار الطائف الدولي (الهيئة العامة للطيران المدني) لعرض إنجازات وصور الطلاب الذين حققوا إنجازات محلية أو عالمية، والمساهمة في الإعلان عما يخص الفعاليات المحلية والوطنية المختصة بالتعليم، والسماح باستقبال المميزين من الطلاب والمعلمين القادمين في صالات المطار، ووضع لوحات ترحيبية.

وتتضمن أيضًا إقامة حفل استقبال مبسط، وتفعيل زيارات الطلاب للمطار، وتوعية الطلاب في إرشادات الأمن والسلامة في المطار، وتمكين الفِرَق الكشفية أو التطوعية من خدمة المصطافين القادمين عبر مطار الطائف الدولي، وخدمة الزوار والمعتمرين خلال المواسم الدينية، والسماح بوضع لوحات ترحيبية لاستقبال ضيوف الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف في البرامج الوزارية؛ مضمنًا بها عبارة (بالتعاون مع مطار الطائف الدولي)، والمشاركة في الفعاليات والمناسبات الداخلية والمحلية للإدارة العامة للتعليم بما يخدم الأهداف المشتركة.

وتقدم الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف كذلك، عددًا من الخدمات منها المشاركة الفعالة في المهرجانات التي يقيمها مطار الطائف الدولي من خلال مشاركة الطلاب والطالبات وبعض المدارس المميزة في إقامة الفعاليات، وإبراز دور مطار الطائف الدولي من خلال التغطيات الإعلامية كشريك مجتمعي فعال، وإقامة دورات لمنسوبي مطار الطائف عن كيفية التعامل مع الجمهور بشكل عام والأشخاص ذوي الإعاقة بشكل خاص، والمشاركة في احتفالات وفعاليات اليوم الوطني الخاص بمطار الطائف الدولي، واستضافة بعض فعاليات مطار الطائف الدولي بأندية مدارس الحي، والاستعانة بمعلمي ومعلمات التربية الفنية بالإدارة العامة للتعليم للرسم على بعض المواقع في مطار الطائف الدولي، وأخيرًا المشاركة في الفعاليات والمناسبات الداخلية والمحلية لمطار الطائف الدولي بما يخدم الأهداف المشتركة.