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حالة تقلبات جوية تضرب معظم المناطق الأسبوع القادم

أتربة وهطول أمطار.. و"الأرصاد": سنُصدر تقريراً مفصلاً

كشفت توقعات الهيئة العامة للأرصاد، أن معظم مناطق المملكة ستتأثر بحالة تقلبات جوية الأسبوع القادم.

وأوضحت الأرصاد: "تشير التوقعات -بمشيئة الله تعالى- إلى تأثر معظم مناطق المملكة بتقلبات جوية تشمل الأتربة المثارة، وهطول الأمطار، وتفاوتاً في درجات الحرارة خلال الأسبوع القادم، وسيتم إصدار تقرير مفصل عن الحالة لاحقاً".

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حالة تقلبات جوية تضرب معظم المناطق الأسبوع القادم
سبق

كشفت توقعات الهيئة العامة للأرصاد، أن معظم مناطق المملكة ستتأثر بحالة تقلبات جوية الأسبوع القادم.

وأوضحت الأرصاد: "تشير التوقعات -بمشيئة الله تعالى- إلى تأثر معظم مناطق المملكة بتقلبات جوية تشمل الأتربة المثارة، وهطول الأمطار، وتفاوتاً في درجات الحرارة خلال الأسبوع القادم، وسيتم إصدار تقرير مفصل عن الحالة لاحقاً".

24 يناير 2019 - 18 جمادى الأول 1440
08:47 AM

حالة تقلبات جوية تضرب معظم المناطق الأسبوع القادم

أتربة وهطول أمطار.. و"الأرصاد": سنُصدر تقريراً مفصلاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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8,458

كشفت توقعات الهيئة العامة للأرصاد، أن معظم مناطق المملكة ستتأثر بحالة تقلبات جوية الأسبوع القادم.

وأوضحت الأرصاد: "تشير التوقعات -بمشيئة الله تعالى- إلى تأثر معظم مناطق المملكة بتقلبات جوية تشمل الأتربة المثارة، وهطول الأمطار، وتفاوتاً في درجات الحرارة خلال الأسبوع القادم، وسيتم إصدار تقرير مفصل عن الحالة لاحقاً".

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