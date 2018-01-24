حالة تقلبات جوية تضرب معظم المناطق الأسبوع القادم

كشفت توقعات الهيئة العامة للأرصاد، أن معظم مناطق المملكة ستتأثر بحالة تقلبات جوية الأسبوع القادم.
وأوضحت الأرصاد: "تشير التوقعات -بمشيئة الله تعالى- إلى تأثر معظم مناطق المملكة بتقلبات جوية تشمل الأتربة المثارة، وهطول الأمطار، وتفاوتاً في درجات الحرارة خلال الأسبوع القادم، وسيتم إصدار تقرير مفصل عن الحالة لاحقاً".
كشفت توقعات الهيئة العامة للأرصاد، أن معظم مناطق المملكة ستتأثر بحالة تقلبات جوية الأسبوع القادم.
وأوضحت الأرصاد: "تشير التوقعات -بمشيئة الله تعالى- إلى تأثر معظم مناطق المملكة بتقلبات جوية تشمل الأتربة المثارة، وهطول الأمطار، وتفاوتاً في درجات الحرارة خلال الأسبوع القادم، وسيتم إصدار تقرير مفصل عن الحالة لاحقاً".
كشفت توقعات الهيئة العامة للأرصاد، أن معظم مناطق المملكة ستتأثر بحالة تقلبات جوية الأسبوع القادم.
وأوضحت الأرصاد: "تشير التوقعات -بمشيئة الله تعالى- إلى تأثر معظم مناطق المملكة بتقلبات جوية تشمل الأتربة المثارة، وهطول الأمطار، وتفاوتاً في درجات الحرارة خلال الأسبوع القادم، وسيتم إصدار تقرير مفصل عن الحالة لاحقاً".