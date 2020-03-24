في فترة الإغلاق .. 11 صورة ترصد بعضاً من جهود تعقيم المساجد بجدة

"شراحيلي": أعمال الصيانة والنظافة لا تزال مستمرة تطويقاً لـ "كورونا"

بدأت الإدارة العامة للمساجد بمحافظة جدة، بالعمل على تعقيم وتنظيف مساجد المحافظة في فترة إغلاقها للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح مدير عام المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة ماجد شراحيلي؛ أن ذلك يأتي من منطلق الخدمة التوعوية والإرشادية، والحرص على تنظيف وتعقيم بيوت الله، مشيراً إلى أن أعمال الصيانة والنظافة لا تزال مستمرة في مساجد المحافظة وجوامعها بعد إغلاقها، وكذلك صيانة دورات المياه التابعة لها.

وأضاف "شراحيلي"؛ أن ذلك الإجراء يأتي بناءً على توجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ؛ للعناية والاهتمام ببيوت الله في أثناء إغلاقها، وفي إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد، والتصدّي له.