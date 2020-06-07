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رئيس بلدية ليفربول يطالب بإقامة الديربي في "غوديسون بارك"

أكد رئيس بلدية ليفربول جو أندرسون الأحد أن ديربي المدينة "ميرسيسايد" بين إيفرتون وغريمه ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي لكرة القدم يجب أن يُقام بملعب "غوديسون بارك" بدلاً من ملعب محايد.

وسيكون دربي "ميرسيسايد" المقرر في 21 يونيو الحالي المباراة الأولى لليفربول بقيادة مدربه الألماني يورغن كلوب بمجرد استئناف منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز المعلقة منذ ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.

ويتصدر ليفربول الترتيب بفارق 25 نقطة أمام مطارده المباشر مانشستر سيتي، ويحتاج إلى فوزين لإحراز لقبه الأول منذ 30 عامًا بغض النظر عن نتائج رجال المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا في المراحل التسع المتبقية، لكنه قد يتوج باللقب في حال تغلبه على إيفرتون وخسارة سيتي مباراته المؤجلة من المرحلة الثامنة والعشرين أمام ضيفه آرسنال والمقررة في 17 يونيو الحالي.

في الوقت الحالي، من المقرر إقامة مباراة إيفرتون وليفربول على ملعب "غوديسون بارك"، ولكن كانت هناك مطالبات من قادة الشرطة لنقلها إلى ملعب محايد لتجنب تجمع المشجعين خارج الملعب في انتهاك لقواعد التباعد الاجتماعي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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رئيس بلدية ليفربول يطالب بإقامة الديربي في "غوديسون بارك"
سبق

أكد رئيس بلدية ليفربول جو أندرسون الأحد أن ديربي المدينة "ميرسيسايد" بين إيفرتون وغريمه ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي لكرة القدم يجب أن يُقام بملعب "غوديسون بارك" بدلاً من ملعب محايد.

وسيكون دربي "ميرسيسايد" المقرر في 21 يونيو الحالي المباراة الأولى لليفربول بقيادة مدربه الألماني يورغن كلوب بمجرد استئناف منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز المعلقة منذ ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.

ويتصدر ليفربول الترتيب بفارق 25 نقطة أمام مطارده المباشر مانشستر سيتي، ويحتاج إلى فوزين لإحراز لقبه الأول منذ 30 عامًا بغض النظر عن نتائج رجال المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا في المراحل التسع المتبقية، لكنه قد يتوج باللقب في حال تغلبه على إيفرتون وخسارة سيتي مباراته المؤجلة من المرحلة الثامنة والعشرين أمام ضيفه آرسنال والمقررة في 17 يونيو الحالي.

في الوقت الحالي، من المقرر إقامة مباراة إيفرتون وليفربول على ملعب "غوديسون بارك"، ولكن كانت هناك مطالبات من قادة الشرطة لنقلها إلى ملعب محايد لتجنب تجمع المشجعين خارج الملعب في انتهاك لقواعد التباعد الاجتماعي.

07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441
08:45 PM

رئيس بلدية ليفربول يطالب بإقامة الديربي في "غوديسون بارك"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد رئيس بلدية ليفربول جو أندرسون الأحد أن ديربي المدينة "ميرسيسايد" بين إيفرتون وغريمه ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي لكرة القدم يجب أن يُقام بملعب "غوديسون بارك" بدلاً من ملعب محايد.

وسيكون دربي "ميرسيسايد" المقرر في 21 يونيو الحالي المباراة الأولى لليفربول بقيادة مدربه الألماني يورغن كلوب بمجرد استئناف منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز المعلقة منذ ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.

ويتصدر ليفربول الترتيب بفارق 25 نقطة أمام مطارده المباشر مانشستر سيتي، ويحتاج إلى فوزين لإحراز لقبه الأول منذ 30 عامًا بغض النظر عن نتائج رجال المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا في المراحل التسع المتبقية، لكنه قد يتوج باللقب في حال تغلبه على إيفرتون وخسارة سيتي مباراته المؤجلة من المرحلة الثامنة والعشرين أمام ضيفه آرسنال والمقررة في 17 يونيو الحالي.

في الوقت الحالي، من المقرر إقامة مباراة إيفرتون وليفربول على ملعب "غوديسون بارك"، ولكن كانت هناك مطالبات من قادة الشرطة لنقلها إلى ملعب محايد لتجنب تجمع المشجعين خارج الملعب في انتهاك لقواعد التباعد الاجتماعي.

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