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"بلدية الساحل" بعسير تغلق وتغرم أكثر من 15 محلاً مخالفاً

"آل جلبان" يدعو المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي مخالفة

نفذت بلدية الساحل التابعة لأمانة منطقة عسير عدداً من الجولات الرقابية بكل من مركزي الحريضة والقحمة التابعين للنطاق الخدمي للبلدية، نتج عنها إغلاق 15 محلاً مخالفاً للاشتراطات الصحية.

وقال رئيس بلدية الساحل علي آل جلبان إنه تم ضبط عدد من المخالفات الصحية التي أدت إلى إغلاق أكثر من 15 محلاً تجارياً في الوقت الذي تم فيه إيقاع الغرامات النظامية لتلك المخالفات.

وأوضح "آل جلبان" أن تلك الجولات تأتي ضمن خطة البلدية للجولات المجدولة الصباحية والمسائية، مؤكداً أن الإجراء يهدف إلى مراقبة المحلات بصفة مستمرة؛ للتأكد من سلامة وصحة ما يقدم للمستهلك.

ودعا "آل جلبان" المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع "البلدية"، والتبليغ عن أي ملاحظة يتم رصدها، مؤكداً أن البلدية لا تتأخر في ضبط أي مخالفة تتعلق بصحة المواطنين في حينها.

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"بلدية الساحل" بعسير تغلق وتغرم أكثر من 15 محلاً مخالفاً
سبق

نفذت بلدية الساحل التابعة لأمانة منطقة عسير عدداً من الجولات الرقابية بكل من مركزي الحريضة والقحمة التابعين للنطاق الخدمي للبلدية، نتج عنها إغلاق 15 محلاً مخالفاً للاشتراطات الصحية.

وقال رئيس بلدية الساحل علي آل جلبان إنه تم ضبط عدد من المخالفات الصحية التي أدت إلى إغلاق أكثر من 15 محلاً تجارياً في الوقت الذي تم فيه إيقاع الغرامات النظامية لتلك المخالفات.

وأوضح "آل جلبان" أن تلك الجولات تأتي ضمن خطة البلدية للجولات المجدولة الصباحية والمسائية، مؤكداً أن الإجراء يهدف إلى مراقبة المحلات بصفة مستمرة؛ للتأكد من سلامة وصحة ما يقدم للمستهلك.

ودعا "آل جلبان" المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع "البلدية"، والتبليغ عن أي ملاحظة يتم رصدها، مؤكداً أن البلدية لا تتأخر في ضبط أي مخالفة تتعلق بصحة المواطنين في حينها.

26 فبراير 2018 - 10 جمادى الآخر 1439
11:24 PM

"بلدية الساحل" بعسير تغلق وتغرم أكثر من 15 محلاً مخالفاً

"آل جلبان" يدعو المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي مخالفة

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محمد طيران - عسير
0
1,586

نفذت بلدية الساحل التابعة لأمانة منطقة عسير عدداً من الجولات الرقابية بكل من مركزي الحريضة والقحمة التابعين للنطاق الخدمي للبلدية، نتج عنها إغلاق 15 محلاً مخالفاً للاشتراطات الصحية.

وقال رئيس بلدية الساحل علي آل جلبان إنه تم ضبط عدد من المخالفات الصحية التي أدت إلى إغلاق أكثر من 15 محلاً تجارياً في الوقت الذي تم فيه إيقاع الغرامات النظامية لتلك المخالفات.

وأوضح "آل جلبان" أن تلك الجولات تأتي ضمن خطة البلدية للجولات المجدولة الصباحية والمسائية، مؤكداً أن الإجراء يهدف إلى مراقبة المحلات بصفة مستمرة؛ للتأكد من سلامة وصحة ما يقدم للمستهلك.

ودعا "آل جلبان" المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع "البلدية"، والتبليغ عن أي ملاحظة يتم رصدها، مؤكداً أن البلدية لا تتأخر في ضبط أي مخالفة تتعلق بصحة المواطنين في حينها.

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