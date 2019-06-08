النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الإحصاء" ترصد عدد زوار "عيدكم شمالي" للارتقاء بمستوى جودة الحياة

‏‫تنوع الفعاليات ساهم في تنامي أعداد الزوار من داخل المنطقة وخارجها

ترصد الهيئة العامة للإحصاء عدد زوار فعاليات مهرجان "عيدكم شمالي" الترفيهي، المقام في منطقة الحدود الشمالية تزامناً مع احتفالات عيد الفطر المبارك، والذي ينفذ بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه، وعدد من الإدارات الحكومية بالمنطقة؛ وذلك في إطار رؤية المملكة 2030 للارتقاء بمستوى جودة الحياة.

وصرح مدير فرع الهيئة العامة للإحصاء بمنطقة الحدود الشمالية صالح النذير، بأن هناك فريقًا من فرع الهيئة يرصد عدد زوار المهرجان وتسجيل أرقام يومية وإحصائيات خاصة بالفعاليات، فضلاً عن جمع استبيانات وتقييم مدى رضا الزوار.

وتعتبر الخدمات والمنتجات الإحصائية التي تقدمها الهيئة رافدًا أساسيًّا لكافة قرارات التنمية الوطنية، وداعمًا لمتخذي القرار وراسمي السياسات من خلال المعلومات والبيانات الإحصائية التي تعد بوصلة العمل التنموي.

يذكر أن تنوع "عيدكم شمالي" ساهم بتنامي أعداد الزوار من داخل المنطقة وخارجها خاصة أن الفعاليات والبرامج تلبي احتياجات مختلف الزوار، إضافة إلى توفير منصات ومواقع مخصصة للجلوس وسط الساحة الرئيسية، وقد انعكس حجم الإقبال على رفع معدلات تشغيل قطاع الخدمات والإيواء، كما انعكس إيجابياً على اقتصاديات المنطقة عموماً.

يشار إلى أن أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، كان قد رعى انطلاق فعاليات مهرجان "عيدكم شمالي" أول أيام عيد الفطر المبارك.

ويأتي "عيدكم شمالي" ضمن مستهدفات رؤية ٢٠٣٠ ذات الصلة بقطاع الترفيه وبرنامج جودة الحياة في جانب الترفيه وتوجهات الدولة نحو تعزيز الاعتدال والقضاء على التشدد والتطرف.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الإحصاء" ترصد عدد زوار "عيدكم شمالي" للارتقاء بمستوى جودة الحياة
سبق

ترصد الهيئة العامة للإحصاء عدد زوار فعاليات مهرجان "عيدكم شمالي" الترفيهي، المقام في منطقة الحدود الشمالية تزامناً مع احتفالات عيد الفطر المبارك، والذي ينفذ بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه، وعدد من الإدارات الحكومية بالمنطقة؛ وذلك في إطار رؤية المملكة 2030 للارتقاء بمستوى جودة الحياة.

وصرح مدير فرع الهيئة العامة للإحصاء بمنطقة الحدود الشمالية صالح النذير، بأن هناك فريقًا من فرع الهيئة يرصد عدد زوار المهرجان وتسجيل أرقام يومية وإحصائيات خاصة بالفعاليات، فضلاً عن جمع استبيانات وتقييم مدى رضا الزوار.

وتعتبر الخدمات والمنتجات الإحصائية التي تقدمها الهيئة رافدًا أساسيًّا لكافة قرارات التنمية الوطنية، وداعمًا لمتخذي القرار وراسمي السياسات من خلال المعلومات والبيانات الإحصائية التي تعد بوصلة العمل التنموي.

يذكر أن تنوع "عيدكم شمالي" ساهم بتنامي أعداد الزوار من داخل المنطقة وخارجها خاصة أن الفعاليات والبرامج تلبي احتياجات مختلف الزوار، إضافة إلى توفير منصات ومواقع مخصصة للجلوس وسط الساحة الرئيسية، وقد انعكس حجم الإقبال على رفع معدلات تشغيل قطاع الخدمات والإيواء، كما انعكس إيجابياً على اقتصاديات المنطقة عموماً.

يشار إلى أن أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، كان قد رعى انطلاق فعاليات مهرجان "عيدكم شمالي" أول أيام عيد الفطر المبارك.

ويأتي "عيدكم شمالي" ضمن مستهدفات رؤية ٢٠٣٠ ذات الصلة بقطاع الترفيه وبرنامج جودة الحياة في جانب الترفيه وتوجهات الدولة نحو تعزيز الاعتدال والقضاء على التشدد والتطرف.

08 يونيو 2019 - 5 شوّال 1440
06:42 PM

"الإحصاء" ترصد عدد زوار "عيدكم شمالي" للارتقاء بمستوى جودة الحياة

‏‫تنوع الفعاليات ساهم في تنامي أعداد الزوار من داخل المنطقة وخارجها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
215

ترصد الهيئة العامة للإحصاء عدد زوار فعاليات مهرجان "عيدكم شمالي" الترفيهي، المقام في منطقة الحدود الشمالية تزامناً مع احتفالات عيد الفطر المبارك، والذي ينفذ بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه، وعدد من الإدارات الحكومية بالمنطقة؛ وذلك في إطار رؤية المملكة 2030 للارتقاء بمستوى جودة الحياة.

وصرح مدير فرع الهيئة العامة للإحصاء بمنطقة الحدود الشمالية صالح النذير، بأن هناك فريقًا من فرع الهيئة يرصد عدد زوار المهرجان وتسجيل أرقام يومية وإحصائيات خاصة بالفعاليات، فضلاً عن جمع استبيانات وتقييم مدى رضا الزوار.

وتعتبر الخدمات والمنتجات الإحصائية التي تقدمها الهيئة رافدًا أساسيًّا لكافة قرارات التنمية الوطنية، وداعمًا لمتخذي القرار وراسمي السياسات من خلال المعلومات والبيانات الإحصائية التي تعد بوصلة العمل التنموي.

يذكر أن تنوع "عيدكم شمالي" ساهم بتنامي أعداد الزوار من داخل المنطقة وخارجها خاصة أن الفعاليات والبرامج تلبي احتياجات مختلف الزوار، إضافة إلى توفير منصات ومواقع مخصصة للجلوس وسط الساحة الرئيسية، وقد انعكس حجم الإقبال على رفع معدلات تشغيل قطاع الخدمات والإيواء، كما انعكس إيجابياً على اقتصاديات المنطقة عموماً.

يشار إلى أن أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، كان قد رعى انطلاق فعاليات مهرجان "عيدكم شمالي" أول أيام عيد الفطر المبارك.

ويأتي "عيدكم شمالي" ضمن مستهدفات رؤية ٢٠٣٠ ذات الصلة بقطاع الترفيه وبرنامج جودة الحياة في جانب الترفيه وتوجهات الدولة نحو تعزيز الاعتدال والقضاء على التشدد والتطرف.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,397
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,227
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,340
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,048

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

ماجد البريكان
الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

عبدالغني الشيخ
كأس العالم في خطر..!

كأس العالم في خطر..!

صالح المسلّم
كلنا (محمد)

كلنا (محمد)

سلطان رديف
قمم ثلاث.. مصير واحد

قمم ثلاث.. مصير واحد

سعيد آل جندب
منظمة هيومن رايتس ووتش "الإنسمالية"

منظمة هيومن رايتس ووتش "الإنسمالية"

حمد العرق الغفراني
السعودية تدهش العالم بهذا الإنجاز

السعودية تدهش العالم بهذا الإنجاز

حواء القرني
قمم مكة تجمع الأمة

قمم مكة تجمع الأمة

سلطان رديف
عمدة الحي.. هل يصمد الموروث في زمن العولمة؟

عمدة الحي.. هل يصمد الموروث في زمن العولمة؟

عبدالغني الشيخ
"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

عبدالرحمن القحطاني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة