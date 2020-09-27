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أمريكا تهدد إيران بالعقوبات إذا لم تسمح لـ"الطاقة الذرية" بتركيب كاميرات في موقع نووي

طالبت طهران بعدم المماطلة في تنفيذ الاتفاق المبرم مع الوكالة

‬هددت الولايات المتحدة إيران، اليوم (الاثنين) في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بمواجهة إجراء عقابي من قبل المجلس، إذا لم تسمح للوكالة بالوصول إلى ورشة عمل في مجمع تساي كرج النووي لإعادة تركيب الكاميرات، وفقاً لما تم الاتفاق عليه، الشهر الجاري.

وقال المندوب الأمريكي أمام اجتماع المجلس: "ندعو إيران للسماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول المطلوب من دون مزيد من التأخير، وإذا لم تفعل إيران ذلك فسنجري مشاورات مكثفة مع أعضاء مجلس المحافظين الآخرين خلال الأيام المقبلة بشأن الرد المناسب".

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أمريكا تهدد إيران بالعقوبات إذا لم تسمح لـ"الطاقة الذرية" بتركيب كاميرات في موقع نووي
سبق

‬هددت الولايات المتحدة إيران، اليوم (الاثنين) في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بمواجهة إجراء عقابي من قبل المجلس، إذا لم تسمح للوكالة بالوصول إلى ورشة عمل في مجمع تساي كرج النووي لإعادة تركيب الكاميرات، وفقاً لما تم الاتفاق عليه، الشهر الجاري.

وقال المندوب الأمريكي أمام اجتماع المجلس: "ندعو إيران للسماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول المطلوب من دون مزيد من التأخير، وإذا لم تفعل إيران ذلك فسنجري مشاورات مكثفة مع أعضاء مجلس المحافظين الآخرين خلال الأيام المقبلة بشأن الرد المناسب".

27 سبتمبر 2021 - 20 صفر 1443
06:59 PM

أمريكا تهدد إيران بالعقوبات إذا لم تسمح لـ"الطاقة الذرية" بتركيب كاميرات في موقع نووي

طالبت طهران بعدم المماطلة في تنفيذ الاتفاق المبرم مع الوكالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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‬هددت الولايات المتحدة إيران، اليوم (الاثنين) في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بمواجهة إجراء عقابي من قبل المجلس، إذا لم تسمح للوكالة بالوصول إلى ورشة عمل في مجمع تساي كرج النووي لإعادة تركيب الكاميرات، وفقاً لما تم الاتفاق عليه، الشهر الجاري.

وقال المندوب الأمريكي أمام اجتماع المجلس: "ندعو إيران للسماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول المطلوب من دون مزيد من التأخير، وإذا لم تفعل إيران ذلك فسنجري مشاورات مكثفة مع أعضاء مجلس المحافظين الآخرين خلال الأيام المقبلة بشأن الرد المناسب".

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