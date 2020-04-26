رياح تثير الغبار ورؤية تتدنى.. تنبيه من "الأرصاد" لمكة وبعض محافظاتها

يشمل جدة والليث ورابغ والجموم والكامل ويستمر حتى الساعة السابعة مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على العاصمة المقدّسة وعدد من محافظات منطقة مكة المكرّمة يشمل جدة والليث ورابغ والجموم والكامل وبحرة وخليص والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السابعة مساءً.