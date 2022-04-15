‏"السنيدي" يضع مستشفى مستشارك بجدة تحت تصرف الدولة لمواجهة كورونا

‏في مبادرة وطنية منفردة وتجاوباً مع المبادرات الوطنية والمسؤولية الاجتماعية

‏أعلن رئيس مجلس إدارة مجموعة مستشارك الطبية رجل الأعمال الدكتور علي بن إبراهيم السنيدي وضع مستشفى مستشارك في جدة تحت تصرف الدولة ممثلة في وزارة الصحة لمواجهة الجائحة العالمية ‫كورونا.



يأتي هذا تجاوباً مع المبادرات الوطنية والمسؤولية الاجتماعية واستشعاراً لما تقتضيه المصلحة الاجتماعية من تعاون مع الوطن وأبنائه ومن باب التلاحم الوطني واللحمة بين القيادة والمواطنين وانطلاقاً من جهود خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.



وقال الدكتور السنيدي إنه استشعاراً لما تقوم به القيادة الرشيدة ووزارة الصحة فإننا في مستشارك الطبي جدة نستشعر الدور المجتمعي وما يوجبه علينا الولاء والانتماء أن نضع كل إمكانياتنا تحت تصرف وزارة الصحة مجاناً إلى حين تخطي هذا الوباء على مدار الـ 24 ساعة.





‏وأضاف السنيدي: "والدي الشيخ إبراهيم صاحب الفضل الأول في بناء وتميز هذا الصرح الطبي قد غرس فينا عمل الخير وحب النفع للآخرين منذ الصغر وكبرت معنا هذه السمات والمبادرات التي نستشعر من خلالها أهمية العطاء والاستمرارية والكفاح في صناعة العون وتوظيف الفلاح في كل صوره واتجاهاته".