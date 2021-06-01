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تحضيرًا لأولمبياد طوكيو .. الأخضر الأولمبي يفتتح معسكر ماربيا

دشن المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عامًا تدريباته ضمن معسكره الإعدادي المقام في مدينة ماربيا الإسبانية، والذي يمتد حتى الخامس عشر من الشهر الجاري، ضمن المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، المقرر إقامتها أواخر يوليو المقبل.

وأدى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز المساعد، والتي بدأت بتمارين استشفائية، أعقبه مران تنشيطي من دون الكرة، تلا ذلك مران على التمرير، لتختتم الحصة بمران ترفيهي.


وسيخوض الأخضر تحت 23 عامًا خلال معسكره في إسبانيا ثلاث مباريات ودية أمام منتخبات أستراليا، المكسيك، والأرجنتين على التوالي.

يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يأتي في المجموعة الرابعة ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، وإلى جانبه منتخبات البرازيل، ألمانيا، وساحل العاج.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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تحضيرًا لأولمبياد طوكيو .. الأخضر الأولمبي يفتتح معسكر ماربيا
سبق

دشن المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عامًا تدريباته ضمن معسكره الإعدادي المقام في مدينة ماربيا الإسبانية، والذي يمتد حتى الخامس عشر من الشهر الجاري، ضمن المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، المقرر إقامتها أواخر يوليو المقبل.

وأدى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز المساعد، والتي بدأت بتمارين استشفائية، أعقبه مران تنشيطي من دون الكرة، تلا ذلك مران على التمرير، لتختتم الحصة بمران ترفيهي.


وسيخوض الأخضر تحت 23 عامًا خلال معسكره في إسبانيا ثلاث مباريات ودية أمام منتخبات أستراليا، المكسيك، والأرجنتين على التوالي.

يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يأتي في المجموعة الرابعة ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، وإلى جانبه منتخبات البرازيل، ألمانيا، وساحل العاج.

01 يونيو 2021 - 20 شوّال 1442
09:48 PM
اخر تعديل
02 يونيو 2021 - 21 شوّال 1442
01:56 PM

تحضيرًا لأولمبياد طوكيو .. الأخضر الأولمبي يفتتح معسكر ماربيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,186

دشن المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عامًا تدريباته ضمن معسكره الإعدادي المقام في مدينة ماربيا الإسبانية، والذي يمتد حتى الخامس عشر من الشهر الجاري، ضمن المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، المقرر إقامتها أواخر يوليو المقبل.

وأدى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز المساعد، والتي بدأت بتمارين استشفائية، أعقبه مران تنشيطي من دون الكرة، تلا ذلك مران على التمرير، لتختتم الحصة بمران ترفيهي.


وسيخوض الأخضر تحت 23 عامًا خلال معسكره في إسبانيا ثلاث مباريات ودية أمام منتخبات أستراليا، المكسيك، والأرجنتين على التوالي.

يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يأتي في المجموعة الرابعة ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، وإلى جانبه منتخبات البرازيل، ألمانيا، وساحل العاج.

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