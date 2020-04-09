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رياح هابطة وغبار.. "المسند": "المراويح" مستمرة وأمطارها بهذه المناطق

الحالة الربيعية تتواصل.. غربية نشطة بالمناطق المفتوحة وعلى بعض الأجزاء

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، استمرار الحالة المطرية الربيعية اليوم.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "تستمر الحالة المطرية الربيعية اليوم (المراويح/ السرايات)، ومن المتوقع أن تؤثر بسحبها وأمطارها المتفرقة على أجزاء محدودة من مناطق شمالي #الشرقية و#الرياض، وعلى #القصيم".

وأضاف: "تنبيه الرياح الهابطة من السحب الركامية المثيرة للغبار، قد تكون حاضرة مع السحب الركامية".

وتابع: "تكون الرياح غربية نشطة قد تثير بعض #الغبار في المناطق المفتوحة على أجزاء من مناطق #المدينة #حائل #القصيم".

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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رياح هابطة وغبار.. "المسند": "المراويح" مستمرة وأمطارها بهذه المناطق
سبق

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، استمرار الحالة المطرية الربيعية اليوم.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "تستمر الحالة المطرية الربيعية اليوم (المراويح/ السرايات)، ومن المتوقع أن تؤثر بسحبها وأمطارها المتفرقة على أجزاء محدودة من مناطق شمالي #الشرقية و#الرياض، وعلى #القصيم".

وأضاف: "تنبيه الرياح الهابطة من السحب الركامية المثيرة للغبار، قد تكون حاضرة مع السحب الركامية".

وتابع: "تكون الرياح غربية نشطة قد تثير بعض #الغبار في المناطق المفتوحة على أجزاء من مناطق #المدينة #حائل #القصيم".

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
08:31 AM

رياح هابطة وغبار.. "المسند": "المراويح" مستمرة وأمطارها بهذه المناطق

الحالة الربيعية تتواصل.. غربية نشطة بالمناطق المفتوحة وعلى بعض الأجزاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، استمرار الحالة المطرية الربيعية اليوم.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "تستمر الحالة المطرية الربيعية اليوم (المراويح/ السرايات)، ومن المتوقع أن تؤثر بسحبها وأمطارها المتفرقة على أجزاء محدودة من مناطق شمالي #الشرقية و#الرياض، وعلى #القصيم".

وأضاف: "تنبيه الرياح الهابطة من السحب الركامية المثيرة للغبار، قد تكون حاضرة مع السحب الركامية".

وتابع: "تكون الرياح غربية نشطة قد تثير بعض #الغبار في المناطق المفتوحة على أجزاء من مناطق #المدينة #حائل #القصيم".

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