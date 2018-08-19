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موجة غبار وتدني الرؤية على طريق الطائف- الرياض.. و٩١١ يدعو للحيطة والحذر

نبّه المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 من موجة غبار كثيفة على أجزاء من طريقي الطائف – الرياض، والخرمة - رنية.

وأكد أن ذلك أدى إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، داعياً مرتادي تلك الطرق لأخذ الحيطة والحذر.

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موجة غبار وتدني الرؤية على طريق الطائف- الرياض.. و٩١١ يدعو للحيطة والحذر
سبق

نبّه المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 من موجة غبار كثيفة على أجزاء من طريقي الطائف – الرياض، والخرمة - رنية.

وأكد أن ذلك أدى إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، داعياً مرتادي تلك الطرق لأخذ الحيطة والحذر.

18 أغسطس 2019 - 17 ذو الحجة 1440
11:57 PM

موجة غبار وتدني الرؤية على طريق الطائف- الرياض.. و٩١١ يدعو للحيطة والحذر

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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نبّه المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 من موجة غبار كثيفة على أجزاء من طريقي الطائف – الرياض، والخرمة - رنية.

وأكد أن ذلك أدى إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، داعياً مرتادي تلك الطرق لأخذ الحيطة والحذر.

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