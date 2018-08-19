موجة غبار وتدني الرؤية على طريق الطائف- الرياض.. و٩١١ يدعو للحيطة والحذر

نبّه المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 من موجة غبار كثيفة على أجزاء من طريقي الطائف – الرياض، والخرمة - رنية.
وأكد أن ذلك أدى إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، داعياً مرتادي تلك الطرق لأخذ الحيطة والحذر.
نبّه المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 من موجة غبار كثيفة على أجزاء من طريقي الطائف – الرياض، والخرمة - رنية.
وأكد أن ذلك أدى إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، داعياً مرتادي تلك الطرق لأخذ الحيطة والحذر.
نبّه المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 من موجة غبار كثيفة على أجزاء من طريقي الطائف – الرياض، والخرمة - رنية.
وأكد أن ذلك أدى إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، داعياً مرتادي تلك الطرق لأخذ الحيطة والحذر.
نبّه المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 من موجة غبار كثيفة على أجزاء من طريقي الطائف – الرياض، والخرمة - رنية.
وأكد أن ذلك أدى إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، داعياً مرتادي تلك الطرق لأخذ الحيطة والحذر.