نقلت وكالة "رويترز"، اليوم الاثنين، أن السعودية وقعت اتفاقاً لبناء مصهر للمعادن مع شركة "ترافيجورا" العالمية لتجارة السلع الأولية بقيمة 2.8 مليار دولار. وسيكون المشروع المزمع مع "ترافيجورا سنغافورة" أول مصهر للنحاس في دول مجلس التعاون الخليجي، ويهدف لإنتاج 400 ألف طن من النحاس، و200 ألف طن من الزنك، و55 ألف طن من الرصاص سنوياً. وتعد شركة "ترافيجورا" واحدة من أكبر ثلاث شركات لتجارة النفط والسلع الأولية في العالم بإيرادات قدرها 127 مليار دولار وتجارة حجمها 2.5 مليون برميل يومياً أي نحو 3% من النفط العالمي.

"رويترز": السعودية تجهز لبناء أول مصهر للنحاس بالخليج بتكلفة مليارية محمد البقمي سبق 2019-01-28 نقلت وكالة "رويترز"، اليوم الاثنين، أن السعودية وقعت اتفاقاً لبناء مصهر للمعادن مع شركة "ترافيجورا" العالمية لتجارة السلع الأولية بقيمة 2.8 مليار دولار.

وسيكون المشروع المزمع مع "ترافيجورا سنغافورة" أول مصهر للنحاس في دول مجلس التعاون الخليجي، ويهدف لإنتاج 400 ألف طن من النحاس، و200 ألف طن من الزنك، و55 ألف طن من الرصاص سنوياً.

وتعد شركة "ترافيجورا" واحدة من أكبر ثلاث شركات لتجارة النفط والسلع الأولية في العالم بإيرادات قدرها 127 مليار دولار وتجارة حجمها 2.5 مليون برميل يومياً أي نحو 3% من النفط العالمي.

28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440 02:15 PM

"رويترز": السعودية تجهز لبناء أول مصهر للنحاس بالخليج بتكلفة مليارية عبر اتفاق مع واحدة من أكبر 3 شركات لتجارة النفط والسلع الأولية في العالم





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نقلت وكالة "رويترز"، اليوم الاثنين، أن السعودية وقعت اتفاقاً لبناء مصهر للمعادن مع شركة "ترافيجورا" العالمية لتجارة السلع الأولية بقيمة 2.8 مليار دولار.

وسيكون المشروع المزمع مع "ترافيجورا سنغافورة" أول مصهر للنحاس في دول مجلس التعاون الخليجي، ويهدف لإنتاج 400 ألف طن من النحاس، و200 ألف طن من الزنك، و55 ألف طن من الرصاص سنوياً.

وتعد شركة "ترافيجورا" واحدة من أكبر ثلاث شركات لتجارة النفط والسلع الأولية في العالم بإيرادات قدرها 127 مليار دولار وتجارة حجمها 2.5 مليون برميل يومياً أي نحو 3% من النفط العالمي.