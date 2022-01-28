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"رويترز": السعودية تجهز لبناء أول مصهر للنحاس بالخليج بتكلفة مليارية

عبر اتفاق مع واحدة من أكبر 3 شركات لتجارة النفط والسلع الأولية في العالم

نقلت وكالة "رويترز"، اليوم الاثنين، أن السعودية وقعت اتفاقاً لبناء مصهر للمعادن مع شركة "ترافيجورا" العالمية لتجارة السلع الأولية بقيمة 2.8 مليار دولار.
وسيكون المشروع المزمع مع "ترافيجورا سنغافورة" أول مصهر للنحاس في دول مجلس التعاون الخليجي، ويهدف لإنتاج 400 ألف طن من النحاس، و200 ألف طن من الزنك، و55 ألف طن من الرصاص سنوياً.
وتعد شركة "ترافيجورا" واحدة من أكبر ثلاث شركات لتجارة النفط والسلع الأولية في العالم بإيرادات قدرها 127 مليار دولار وتجارة حجمها 2.5 مليون برميل يومياً أي نحو 3% من النفط العالمي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"رويترز": السعودية تجهز لبناء أول مصهر للنحاس بالخليج بتكلفة مليارية
سبق

نقلت وكالة "رويترز"، اليوم الاثنين، أن السعودية وقعت اتفاقاً لبناء مصهر للمعادن مع شركة "ترافيجورا" العالمية لتجارة السلع الأولية بقيمة 2.8 مليار دولار.
وسيكون المشروع المزمع مع "ترافيجورا سنغافورة" أول مصهر للنحاس في دول مجلس التعاون الخليجي، ويهدف لإنتاج 400 ألف طن من النحاس، و200 ألف طن من الزنك، و55 ألف طن من الرصاص سنوياً.
وتعد شركة "ترافيجورا" واحدة من أكبر ثلاث شركات لتجارة النفط والسلع الأولية في العالم بإيرادات قدرها 127 مليار دولار وتجارة حجمها 2.5 مليون برميل يومياً أي نحو 3% من النفط العالمي.

28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440
02:15 PM

"رويترز": السعودية تجهز لبناء أول مصهر للنحاس بالخليج بتكلفة مليارية

عبر اتفاق مع واحدة من أكبر 3 شركات لتجارة النفط والسلع الأولية في العالم

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محمد البقمي - الرياض
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نقلت وكالة "رويترز"، اليوم الاثنين، أن السعودية وقعت اتفاقاً لبناء مصهر للمعادن مع شركة "ترافيجورا" العالمية لتجارة السلع الأولية بقيمة 2.8 مليار دولار.
وسيكون المشروع المزمع مع "ترافيجورا سنغافورة" أول مصهر للنحاس في دول مجلس التعاون الخليجي، ويهدف لإنتاج 400 ألف طن من النحاس، و200 ألف طن من الزنك، و55 ألف طن من الرصاص سنوياً.
وتعد شركة "ترافيجورا" واحدة من أكبر ثلاث شركات لتجارة النفط والسلع الأولية في العالم بإيرادات قدرها 127 مليار دولار وتجارة حجمها 2.5 مليون برميل يومياً أي نحو 3% من النفط العالمي.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,985
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,653
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,675
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,667

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