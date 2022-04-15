متحدّث "الصحة": على المتواجدين بمساكن العمال التقيُّد بالتعليمات الرسمية

شدّد على ضرورة تطبيق الاشتراطات الصحية داخل بيئة المساكن

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أنه يجب على المتواجدين بمساكن العمال، سواء العمال أنفسهم أو المشرفين عليهم أو أصحاب المؤسسات والشركات التي لديها مساكن للعمال؛ التقيد بالتعليمات العامة الصادرة عن الجهات الرسمية المسؤولة.



وشدّد الدكتور محمد العبدالعالي على ضرورة تطبيق الاشتراطات الصحية داخل بيئة المساكن.



وبخصوص نسبة الإصابة بفيروس كورونا بين العمال، قال المتحدث: آخر الأيام أكثر من أسبوع أكثر ما تم رصده من حالات الإصابة بفيروس كورونا كان مرتبطًا بأحياء مكتظة بالسكان أو مساكن عمالة، وهنالك حوالي 20-25٪ من الحالات لا تزال مرصودة في مواقع أخرى غير هذه المواقع الأعلى خطورة، ولكن ترصد في بعض الحالات التي لها علاقة بمخالطة مجتمعية؛ لذلك يستمر الحذر من كافة الفرص التي تؤدي إلى انتقال الفيروس في المخالطة المجتمعية.



وأضاف: الجهود المستمرة من قبل جهات معينة ترأسها مجموعة من الأجهزة الحكومية في السعودية للتركيز على أي مخاطر أثناء متابعة كل ما يتعلق بمستجدات فيروس كورونا في المملكة.