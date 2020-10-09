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جدة.. القبض على مقيم "يمني" امتهن ترويج المخدرات

ضُبط بحوزته 10.903 أقراص مخدرة و4 كجم حشيش

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأن الجهات الأمنية المختصة تمكنت -بفضل الله- من القبض على مقيم من الجنسية اليمنية بمحافظة جدة، امتهن ترويج المخدرات، وضُبط بحوزته (10.903) أقراص من مادة الأمفيتامين المخدرة، و(3) كجم و(892) جرامًا من مادة الحشيش المخدرة، وقد تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية، لإحالته إلى الجهة ذات الاختصاص.

المديرية العامة لمكافحة المخدرات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جدة.. القبض على مقيم "يمني" امتهن ترويج المخدرات
سبق

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأن الجهات الأمنية المختصة تمكنت -بفضل الله- من القبض على مقيم من الجنسية اليمنية بمحافظة جدة، امتهن ترويج المخدرات، وضُبط بحوزته (10.903) أقراص من مادة الأمفيتامين المخدرة، و(3) كجم و(892) جرامًا من مادة الحشيش المخدرة، وقد تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية، لإحالته إلى الجهة ذات الاختصاص.

09 أكتوبر 2020 - 22 صفر 1442
03:25 PM
اخر تعديل
09 أكتوبر 2020 - 22 صفر 1442
04:12 PM

جدة.. القبض على مقيم "يمني" امتهن ترويج المخدرات

ضُبط بحوزته 10.903 أقراص مخدرة و4 كجم حشيش

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأن الجهات الأمنية المختصة تمكنت -بفضل الله- من القبض على مقيم من الجنسية اليمنية بمحافظة جدة، امتهن ترويج المخدرات، وضُبط بحوزته (10.903) أقراص من مادة الأمفيتامين المخدرة، و(3) كجم و(892) جرامًا من مادة الحشيش المخدرة، وقد تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية، لإحالته إلى الجهة ذات الاختصاص.

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