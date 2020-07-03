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والد "العقيد المري" في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله تعالى والد مدير الاتصالات الإدارية بجوازات المنطقة الشرقية العقيد فرج بن صالح المري.

"سبق" لما آلمها الخبر تتقدم بأصدق التعازي والمواساة لـ"المري" وإخوانه، وكافة أسرته في وفاة والدهم، تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

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والد "العقيد المري" في ذمة الله
سبق

انتقل إلى رحمة الله تعالى والد مدير الاتصالات الإدارية بجوازات المنطقة الشرقية العقيد فرج بن صالح المري.

"سبق" لما آلمها الخبر تتقدم بأصدق التعازي والمواساة لـ"المري" وإخوانه، وكافة أسرته في وفاة والدهم، تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

03 يوليو 2020 - 12 ذو القعدة 1441
11:52 PM

والد "العقيد المري" في ذمة الله

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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انتقل إلى رحمة الله تعالى والد مدير الاتصالات الإدارية بجوازات المنطقة الشرقية العقيد فرج بن صالح المري.

"سبق" لما آلمها الخبر تتقدم بأصدق التعازي والمواساة لـ"المري" وإخوانه، وكافة أسرته في وفاة والدهم، تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

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