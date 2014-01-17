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"الصحة": تسجيل 5505 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 4349 خلال الـ24 ساعة الماضية

طبيبة بريطانية: علامة في العين قد تكون أحد أعراض "أوميكرون"

تظهر لدى المرضى الذين لا يعانون من أية أعراض لفيروس كورونا

حذّرت طبيبة أمراض باطنية في بريطانيا، من أن التهاب الملتحمة بالعين، قد يكون أحد أعراض متحور "أوميكرون".

وقالت "نينا أسلم": إن متحور "أوميكرون" قد يتجلى في عيني الإنسان؛ لافتة -وفق ما نقلته صحيفة Express البريطانية- إلى أنه يوجد في العين مستقبِلات خلوية يمكن للفيروس أن يتوغل من خلالها إلى جسم الإنسان، كما توجد تلك المستقبلات في الخلايا المبطنة للشبكية وبياض العين والجفون.

ولم تستبعد الطبيبة -بحسب "روسيا اليوم"- أن التهاب الملتحمة قد يظهر لدى المرضى الذين لا يعانون من أية أعراض لفيروس كورونا.

وكان الاختصاصي الروسي لأمراض الحساسية والمناعة، فلاديمير بوليبوك، قد أعلن في وقت سابق في حديث أدلى به لصحيفة "لايف" الروسية، أن آلامًا في الصدر نادرًا ما تظهر عند الإصابة بمتحور "أوميكرون". وفي الوقت نفسه سجل الأخصائي، من بين علامات الإصابة بطفرة جديدة: (السعال الجاف، والتهاب الحلق الشديد، واحتقان الأنف، والضعف، والصداع، والحمى).

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طبيبة بريطانية: علامة في العين قد تكون أحد أعراض "أوميكرون"
سبق

حذّرت طبيبة أمراض باطنية في بريطانيا، من أن التهاب الملتحمة بالعين، قد يكون أحد أعراض متحور "أوميكرون".

وقالت "نينا أسلم": إن متحور "أوميكرون" قد يتجلى في عيني الإنسان؛ لافتة -وفق ما نقلته صحيفة Express البريطانية- إلى أنه يوجد في العين مستقبِلات خلوية يمكن للفيروس أن يتوغل من خلالها إلى جسم الإنسان، كما توجد تلك المستقبلات في الخلايا المبطنة للشبكية وبياض العين والجفون.

ولم تستبعد الطبيبة -بحسب "روسيا اليوم"- أن التهاب الملتحمة قد يظهر لدى المرضى الذين لا يعانون من أية أعراض لفيروس كورونا.

وكان الاختصاصي الروسي لأمراض الحساسية والمناعة، فلاديمير بوليبوك، قد أعلن في وقت سابق في حديث أدلى به لصحيفة "لايف" الروسية، أن آلامًا في الصدر نادرًا ما تظهر عند الإصابة بمتحور "أوميكرون". وفي الوقت نفسه سجل الأخصائي، من بين علامات الإصابة بطفرة جديدة: (السعال الجاف، والتهاب الحلق الشديد، واحتقان الأنف، والضعف، والصداع، والحمى).

17 يناير 2022 - 14 جمادى الآخر 1443
12:05 PM

طبيبة بريطانية: علامة في العين قد تكون أحد أعراض "أوميكرون"

تظهر لدى المرضى الذين لا يعانون من أية أعراض لفيروس كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذّرت طبيبة أمراض باطنية في بريطانيا، من أن التهاب الملتحمة بالعين، قد يكون أحد أعراض متحور "أوميكرون".

وقالت "نينا أسلم": إن متحور "أوميكرون" قد يتجلى في عيني الإنسان؛ لافتة -وفق ما نقلته صحيفة Express البريطانية- إلى أنه يوجد في العين مستقبِلات خلوية يمكن للفيروس أن يتوغل من خلالها إلى جسم الإنسان، كما توجد تلك المستقبلات في الخلايا المبطنة للشبكية وبياض العين والجفون.

ولم تستبعد الطبيبة -بحسب "روسيا اليوم"- أن التهاب الملتحمة قد يظهر لدى المرضى الذين لا يعانون من أية أعراض لفيروس كورونا.

وكان الاختصاصي الروسي لأمراض الحساسية والمناعة، فلاديمير بوليبوك، قد أعلن في وقت سابق في حديث أدلى به لصحيفة "لايف" الروسية، أن آلامًا في الصدر نادرًا ما تظهر عند الإصابة بمتحور "أوميكرون". وفي الوقت نفسه سجل الأخصائي، من بين علامات الإصابة بطفرة جديدة: (السعال الجاف، والتهاب الحلق الشديد، واحتقان الأنف، والضعف، والصداع، والحمى).

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