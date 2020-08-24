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شاهد.. ميناء ضبا يستقبل أولى سفن الكروز السياحية

" سيلفر سبيريت" تتزود بالوقود لاستكمال إجراءات دخولها

استقبل ميناء ضبا، أمس الأحد، أولى سفن الكروز السياحية القادمة إلى موانئ المملكة عبر السفينة (سيلفر سبيريت) لغرض التزود بالوقود واستكمال إجراءات دخولها للمشاركة في البرنامج السياحي الخاص بالرحلات المحلية للسفن السياحية (أبحر في الصيف)، وذلك ضمن فعاليات موسم صيف السعودية (تنفس) هذا العام.

وسينطلق تشغيل الرحلات السياحية ابتداءً من ميناء الملك عبدالله بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ، مروراً بميناء ينبع التجاري ومنه إلى جزيرة سندالا بمنطقة نيوم، وفق منظومة متكاملة من الخدمات والتجهيزات البحرية المتطورة والتشغيلية العالية.

وفي هذا الصدد، عملت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" على تسخير كل الخدمات اللوجستية والكفاءات التشغيلية في موانئ المملكة بما في ذلك ميناء ضبا لتقديم أفضل وأعلى مستوى من الخدمة، وسط تضافر جهود كل الكوادر البشرية بالموانئ والقطاعات الحكومية العاملة بها، بما يضمن الاستفادة القصوى من الموقع الجغرافي المتميز لموانئ المملكة على ساحلي البحر الأحمر والخليج العربي.

الجدير بالذكر أن ميناء ضبا يمتاز بقربه إلى أهم شرايين الملاحة البحرية (قناة السويس) بـ 257 ميل بحري أي 17 ساعة إبحار، مما يجعله أقرب ميناء سعودي إلى موانئ دول حوض البحر الأبيض المتوسط ومنها (تركيا 593 ميل، اليونان 491 ميل و988 ميل إلى أقرب الموانئ الفرنسية).

ميناء ضبا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. ميناء ضبا يستقبل أولى سفن الكروز السياحية
سبق

استقبل ميناء ضبا، أمس الأحد، أولى سفن الكروز السياحية القادمة إلى موانئ المملكة عبر السفينة (سيلفر سبيريت) لغرض التزود بالوقود واستكمال إجراءات دخولها للمشاركة في البرنامج السياحي الخاص بالرحلات المحلية للسفن السياحية (أبحر في الصيف)، وذلك ضمن فعاليات موسم صيف السعودية (تنفس) هذا العام.

وسينطلق تشغيل الرحلات السياحية ابتداءً من ميناء الملك عبدالله بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ، مروراً بميناء ينبع التجاري ومنه إلى جزيرة سندالا بمنطقة نيوم، وفق منظومة متكاملة من الخدمات والتجهيزات البحرية المتطورة والتشغيلية العالية.

وفي هذا الصدد، عملت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" على تسخير كل الخدمات اللوجستية والكفاءات التشغيلية في موانئ المملكة بما في ذلك ميناء ضبا لتقديم أفضل وأعلى مستوى من الخدمة، وسط تضافر جهود كل الكوادر البشرية بالموانئ والقطاعات الحكومية العاملة بها، بما يضمن الاستفادة القصوى من الموقع الجغرافي المتميز لموانئ المملكة على ساحلي البحر الأحمر والخليج العربي.

الجدير بالذكر أن ميناء ضبا يمتاز بقربه إلى أهم شرايين الملاحة البحرية (قناة السويس) بـ 257 ميل بحري أي 17 ساعة إبحار، مما يجعله أقرب ميناء سعودي إلى موانئ دول حوض البحر الأبيض المتوسط ومنها (تركيا 593 ميل، اليونان 491 ميل و988 ميل إلى أقرب الموانئ الفرنسية).

24 أغسطس 2020 - 5 محرّم 1442
12:03 PM

شاهد.. ميناء ضبا يستقبل أولى سفن الكروز السياحية

" سيلفر سبيريت" تتزود بالوقود لاستكمال إجراءات دخولها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبل ميناء ضبا، أمس الأحد، أولى سفن الكروز السياحية القادمة إلى موانئ المملكة عبر السفينة (سيلفر سبيريت) لغرض التزود بالوقود واستكمال إجراءات دخولها للمشاركة في البرنامج السياحي الخاص بالرحلات المحلية للسفن السياحية (أبحر في الصيف)، وذلك ضمن فعاليات موسم صيف السعودية (تنفس) هذا العام.

وسينطلق تشغيل الرحلات السياحية ابتداءً من ميناء الملك عبدالله بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ، مروراً بميناء ينبع التجاري ومنه إلى جزيرة سندالا بمنطقة نيوم، وفق منظومة متكاملة من الخدمات والتجهيزات البحرية المتطورة والتشغيلية العالية.

وفي هذا الصدد، عملت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" على تسخير كل الخدمات اللوجستية والكفاءات التشغيلية في موانئ المملكة بما في ذلك ميناء ضبا لتقديم أفضل وأعلى مستوى من الخدمة، وسط تضافر جهود كل الكوادر البشرية بالموانئ والقطاعات الحكومية العاملة بها، بما يضمن الاستفادة القصوى من الموقع الجغرافي المتميز لموانئ المملكة على ساحلي البحر الأحمر والخليج العربي.

الجدير بالذكر أن ميناء ضبا يمتاز بقربه إلى أهم شرايين الملاحة البحرية (قناة السويس) بـ 257 ميل بحري أي 17 ساعة إبحار، مما يجعله أقرب ميناء سعودي إلى موانئ دول حوض البحر الأبيض المتوسط ومنها (تركيا 593 ميل، اليونان 491 ميل و988 ميل إلى أقرب الموانئ الفرنسية).

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